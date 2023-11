Alberto Águila mantiene vivo el recuerdo de Juan Gabriel

Presentarse en un recinto cada vez más grande significa para Alberto Águila una evolución en su carrera como intérprete, pero hacerlo ante más de 20 mil personas en la Arena Ciudad de México, es un sueño cumplido.

“La voz gemela del divo“, como también es conocido el artista queretano, fue invitado a amenizar el XV Congreso Nacional Ordinario de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), al que asistió como invitada especial Claudia Sheinbaum, coordinadora de la Defensa de la Cuarta Transformación.

El cantante subió a ese gran escenario que ha sido pisado por grandes estrellas, listo para invocar al Divo de Juárez con canciones como “Insensible”, “Tú a mí no me hundes”, “Caray”, “El Noa Noa” y “Buenos días señor sol”.

Acompañado de mariachis, el imitador logró que el público se sumergiera en la ilusión de los conciertos que quedaron atrás, con todo ese repertorio que quedó como patrimonio musical para los mexicanos y como memoria viva de Juan Gabriel.

Un homenaje de 33 años

Con una trayectoria de 33 años, Alberto Águila ha construido su carrera al interpretar las canciones de Alberto Aguilera Valadez, conocido artísticamente como Juan Gabriel, el Divo de Juárez.

“A mí siempre me gustó cantar, era algo que disfrutaba desde chiquillo. Tanto en la primaria como en la secundaria estuve en coros, ahí participaba con mi guitarra. Con el tiempo descubrí a Juan Gabriel, eso gracias a mi hermana Conna, quien me llevó un disco de él y pues ahí lo conocí, conocí sus canciones y de ahí me gustó muchísimo sus canciones “, cuenta en entrevista.

Águila se considera fanático del Divo de Juárez, por lo que toma muy enserio su trabajo como la voz gemela de JuanGa y le pone el alma a sus interpretaciones. Para él, Juan Gabriel siempre será un personaje inmortal dentro del imaginario de las personas por su sencillez y la pasión que le ponía a la interpretación. Señala, que aunque la música de el Divo suele ser considerada como ‘música comercial’, poseen mucho más sazón: “eran canciones muy bonitas que están escritas con mucho cariño y con amor, y más que nada se convirtió en una leyenda gracias a la pasión que él le ponía a la interpretación, a la composición, a todo lo que hacía”, comentó Alberto Águila.

Esa dedicación le ha brindado numerosos hitos a lo largo de su carrera como intérprete. En sus primeros cinco años se le dio la posibilidad de presentarse en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez, y durante la celebración de sus 25 años sobre los escenarios tuvo la oportunidad de abrir un concierto para Marco Antonio Solís, el Buki, en la Plaza de Toros Santa María.

“Siempre he creído que cada que se me da la oportunidad de presentarme en recintos cada vez más grandes, siento que son reflejo de cómo he ido creciendo con mi carrera. Son la muestra de mi evolución y del esfuerzo que he venido dando sobre los escenarios”.

A 33 años de haber iniciado este homenaje musical a su ídolo, Alberto Águila se presenta de forma regular en los bares La 20.20 Bar Grill, El Mesón del Mariachi y Que te vaya bonito, ubicados en Querétaro. Próximamente participará en el 30 aniversario de la empresa de gelatinas D’Gari, en Ciudad de México.