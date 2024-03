Alexandra Dunnet inspira con su talento al participar en la película “Noche de Bodas”

Heredera de una de las familias con más tradición y abolengo entre la sociedad queretana, la actriz Alexandra Dunnet Alcocer ha forjado su propio camino desde hace varios años cuando con una maleta cargada de sueños viajó a Madrid para estudiar con Juan Carlos Corazza, quien tiene en la ciudad española una de las academias con más prestigio y donde han pisado estrellas como Penélope Cruz.

Para la actriz no ha sido fácil, desde el momento que dejó el seno familiar, sabía que debía imponer su carácter para desarrollar el talento artístico que guardaba y que en realidad era lo que la movía día a día en busca de triunfar para trascender en el difícil mundo de la actuación; sin antecedentes artísticos en su familia, Ale tuvo que buscar por ella misma las puertas correctas para lograr su gran sueño, actuar.

Celebridades Danna Paola pide disculpas públicas a sus fans

En entrevista, Alexandra Dunnet habló acerca del gran momento que está viviendo. “Junto con Isabel Fernández que es mi amiga, actriz y además también de Querétaro, participamos en la película “Noche de Bodas”, al lado de Ludwika Paleta y Osvaldo Benavides; en la trama somos las primas “locas” del personaje de la protagonista”, menciona.

La cinta que rápidamente se ha catapultado como una de las favoritas con apenas 2 semanas desde su estreno, no es la primera donde participa, antes lo hizo en “El club de los insomnes”, pero también ha participado como actriz de doblaje, campañas publicitarias de prestigiadas marcas, colaboró como mánager tour en las giras de Paulina Rubio y Pepe Aguilar y en medio de tanto ajetreo realiza su pasión: escribir, “me encanta escribir (…) amo contar historias, llevar al público de la mano para que sienta, viva, viajé, haga todo, a través de lo que oye, ve y disfruta”.

Para Ale, el 2024 llega con todo, para que la multidisciplinaria definitivamente la rompa, pues no solo estrena la película, “durante las grabaciones hicimos muy buena química con Osvaldo quien acaba de estrenar su casa productora “Agasajo” (…) la interacción se dio increíble y entre pláticas de set, le presenté mi guión, le gustó y ahora lo está dirigiendo, ¡es un sueño!”.

La histriónica es todo un “estuche de monerías” y junto con su amiga Isa Fernández, tienen un canal de la plataforma de YouTube donde presentaron la divertida serie “Estas Viejas”, la cual es el reflejo de lo que ella quiere hacer a futuro “escribir, actuar y dirigir mi propio contenido; en “Estas Viejas”, lo hago y es increíble, pues es una catarsis de lo que nos pasa a las mujeres de 30 (…) que no sabes que hacer, que no sabes a dónde dirigirte, porque estás en la recta de tener hijos, formar un hogar o estar sola disfrutar de tu casa, espacios y que nada te detenga para lograr tus metas”, explica la queretana mientras reflexiona y continúa, “es que justo eso es lo que me pasa y le pasa a mis amigas, no queremos tener hijos y comienzan las presiones sociales, en mi caso, mis hijos son mis guiones y ahorita lo que busco es dar a “luz” a este nuevo proyecto y que sea un éxito, ¡soy imparable!”.

➡️ Únete al canal de Diario de Querétaro en WhatsApp para no perderte la información más importante

Finalmente la actriz quien ha pisado también los foros de teatro con gran éxito, pide a los jóvenes que al igual que ella tienen la pasión por la actuación, que no dejen de trabajar por sus sueños, “hay que arriesgarse, creer en uno mismo y tocar muchas puertas, siempre alguna se va a abrir”.

Mucho éxito para esta queretana que está poniendo el nombre de nuestro estado muy en alto.