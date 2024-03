Danna Paola pide disculpas públicas a sus fans

Danna Paola pide disculpas públicamente por la situación que se presentó con @danna en X luego de que la cantante le pidiera apoyo a sus fans para "liberar el usuario".

"Cometí un error y lamento profundamente la situación de X. Cuando les pedí ayuda para conseguir el nombre @Danna en X/Twitter, no anticipé ni fue mi intención lo que llegó a pasar. Por esta razón, quiero ofrecer mis sinceras disculpas a Danna por la situación que tuvo que atravesar a causa de eso. Aprendo de mis errores y me comprometo a ser más consciente y cuidadosa en el futuro. Seguiré construyendo un ambiente de empatía y respeto, y les pido que a todos que hagan lo mismo (sic). Gracias, los amo mucho. Y lo siento", escribió la cantante en el comunicado que publicó a través de sus historias de Instagram.

Desde hace unos días la cantante mexicana se ha visto bombardeada de críticas y memes debido su disputa con una usuaria de X que portaba el nombre que ella quería usar para su cuenta -esto a raíz del proceso de rebranding que la cantante ha estado impulsando por su nuevo material musical.

A través de su canal de difusión de WhatsApp, Danna Paola le contó a sus seguidores sobre la situación con la portadora de @Danna.

"Se ha venido peleando mi nombre en lo que viene siendo Twitter (...) entonces la señora tiene su cuenta de Twitter como @danna y no la he podido pelear porque la señora hoy ya vio que me llamo Danna y quiere 400 mil dólares", comentó en unos audios de voz difundidos a través del canal.

Bajo ese contexto, la cantante les dijo a sus seguidores que la "ayudaran a conseguir la cuenta", lo que algunos interpretaron como una invitación a saturar a la dueña de la cuenta con mensajes y amenazas.

Por este motivo, algunas personas criticaron a la cantante por estar promoviendo el acoso masivo y un comportamiento tóxico entre sus seguidores. Previamente, Danna ya había solicitado a través de su canal de WhatsApp de no molestar a la otra persona por las posibles represalias que podría enfrentar, y a su vez optó por cambiar su nombre en X a @dannajustdanna.