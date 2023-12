Fortalecen seguridad en Cerro de la Venta

El presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Carlos Cabrera Valencia, dio a conocer que se fortalece la seguridad para los deportistas que acuden cotidianamente a lugares como el Cerro de la Venta para ejercitarse y que tengan un buen retorno a sus hogares.

Lo anterior, luego de que el pasado fin de semana una joven atleta denunciara públicamente a través de las redes sociales que pasó por hecho violento en el que precisó que "un hombre me atacó físicamente, me golpeó, me hirió mentalmente e intentó abusar sexualmente de mí", sostuvo en Facebook.

Y es que el mandatario recordó que este lugar es usado por muchos sanjuanenses para correr o andar en bici, además subrayó que tuvo acercamiento con la joven atleta para acompañarla en el proceso de denunciar ante la Fiscalía General del Estado este hecho, el cual lamentó y repudió.

“Le ofrecimos acompañamiento para su denuncia correspondiente, tenemos entendido que ya la hizo, así lo refiere la persona afectada, quien cuenta con todo nuestro respaldo y estamos por supuesto fortaleciendo la seguridad en estas áreas, que bueno en lo personal yo pasé temprano al Cerro de la Venta, y que bueno es muy concurrido que vayan personas a realizar sus actividades físicas”.

En este sentido, expuso que se trabaja de manera coordinada con la Policía Municipal y Protección Civil, razón por la que se giraron instrucciones para que tengan un mayor monitoreo en las faldas de este lugar para acompañar a quienes así lo requieran.

Recordó que es muy importante que las personas denuncien ante las autoridades correspondientes este tipo de situaciones, y que confíen en los oficiales de la Secretaría de Seguridad de Seguridad Pública a la gente sospechosa, para que la puedan reportar y poder evitar este tipo de situaciones que vulneran a las personas.

“Tenemos llamadas siempre para la prevención y les invito a que continuamos haciéndolas, y por supuesto ante un hecho probablemente delictivo, inmediatamente acudir a las instancias de la Fiscalía General del Estado o si fuera el caso ante la Fiscalía General de la República”, precisó.