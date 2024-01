Danna Paola critica el reguetón mexicano en medio de la polémica de Dani Flow. “Últimamente [dentro del reguetón mexicano] están sucediendo cosas muy intensas, creo que hay ciertas letras que están pasadas y que ya no está chistoso”, comentó la artista mexicana en un encuentro que tuvo con algunos medios de comunicación.

La cantante finalizó su comentario enfatizando que eso era como ella se sentía y lo que observaba de la industria: “Al final yo no voy a decir 'Qué éste artista', porque no soy nadie para decir si está bien o mal, pero sí creo que hay limites al momento de escribir una canción y de denigrar a una mujer. Y creo que es importante que en un país tan machista no promovamos eso en las canciones”.

OMG! Critican en redes a Dani Flow

La declaración de la intérprete de “Oye Pablo” dio lugar a un debate en X, donde usuarios se ponían del lado de Danna Paola y arremetían, principalmente, en contra de Dani Flow.

“Muy real. Ahora el gusto por letras excesivamente obscenas está de moda, y digo excesiva porque en reguetón siempre se ha escuchado así, pero ahora es incluso el triple, es como escuchar el ‘faraón love shady’, antes lo hacían por meme pero ahora es real”, expresó un usuario.

“REINA TOTAL. No soy nadie, más ya lo había dicho, el reguetón mexicano es un asco. Me decepciona muchísimo que haya mujeres escribiendo, cantando y bailando esas mierdas. El machismo y la misoginia jamás serán mame, dejen de propagarlos”, coincidió otro.

Todo esto sucede luego de que Dani Flow se haya visto vuelto en polémica tras polémica. Lo más reciente fue, según sus propias palabras, una “rima sacada de contexto” con la que hace apología al abuso sexual infantil.

El fragmento en donde expresa “mi hija jamás la tocaría, pero a sus amiguitas de la secundaría tal vez sí”, fue suficiente para que los usuarios lo criticaran y tacharan de pedófilo.

Pese a que al reguetonero se le acuña la frase “que me funen, me vale — que me funen”, subió a su cuenta, ahora suspendida, de X y en Instagram un video con una disculpa pública en la que se pronunciaba en contra del abuso infantil y declaraba que la frase que se había vuelto viral estaba sacada de contexto.

Sin embargo, los usuarios parecieron no aceptar el comunicado del artista: “Dani Flow no dio una disculpa, ni tampoco justificó las cosas que dijo, simplemente rectificó su postura en temas delicados y que no le interesa lo que opinen los demás. Es una vergüenza, pero no es el único con esos pensamientos, su música no es digna de seguir escuchando”, señaló un cibernauta.

