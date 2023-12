Publicista de Taylor Swift arremete en contra de Deuxmoi por esparcir el rumor que la cantante se había comprometido con Joe Alwyn, ex pareja de la artista. “Es momento que alguien te haga responsable por el dolor y trauma que has causado con posts como estos”, señaló Tree Paine a través de su cuenta de X.

Tree Paine, publicista de la cantante estadounidense Taylor Swift, publicó un tweet en donde llamó la atención de la cuenta de Instagram que se dedica a publicar chismes de artistas llamada Deuxmoi. El tweet de la publicista adjuntaba una captura de pantalla de una de las historias de Instagram de Deuxmoi en donde se aseguraba que Taylor Swift y Joe Alwyn habían tenido una ceremonia nupcial entre 2020 y 2021, a lo que la publicista señaló que era totalmente falso.

La cuenta de chismes que cuenta con poco más de 2 millones de seguidores, respondió a las acusaciones de la publicista expresando que ellos generan “cero dólares por mentir” y que “los publicistas no pueden decir lo mismo”. Cabe mencionar que hace menos de una semana se anunció que HBO Max generaría un programa de televisión basado en la novela de autoficción “Anon Pls.”, de autoría de Deuxmoi y Jessica Goodman, y que trata sobre la llegada al éxito de la cuenta de Instagram.

El enfrentamiento entre ambas partes ha causado revuelo en redes sociales. Desde altas horas de la noche, el hashtag “#deuxmoiisoverparty” se convirtió en tendencia en X y los usuarios se han sumado en respaldar a Taylor Swift.

“Yo solo espero que otros publicistas sigan el ejemplo de Tree y empiecen a llamarle la atención a deuxmoi. Ya fue suficiente. Lamento que no te hayan querido contratar en US Weekly #deuxmoiisoverparty”, expresó una cuenta. “Su respuesta es sumamente estúpida en diversos niveles: 1. Sí generas dinero de esparcir mentiras, básicamente eso es un portal de chismes… 2. Tratar de decir que no existe trauma por cosas que pasaron hace años no sólo es insensible e invalida la experiencia de Taylor, pero también de todas las demás personas que han experimentado un evento traumático”, añadió otro.

Mientras que algunos usuarios aseguran que esta es una estrategia por parte de Swift y su equipo para entablar una lucha legal en contra de la cuenta de Instagram; otros señalan que es una llamada de atención para dejar de intentar empatar las canciones de la cantante con detalles de su vida personal.