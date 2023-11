Kimberly la más preciosa es vetada en prestigiada tienda departamental

Kimberly “La más preciosa” de la dupla de las “Perdidas”, envío su lista de regalos para su próximo enlace con Óscar Barajas, pero pues dado a sus excentricidades terminó vetada en la tienda departamental Liverpool, luego que su “caprichosa” lista se filtrará y fuera blanco de burlas por parte de invitados y seguidores.

Como se sabe la influencer está a punto de ser oficialmente casada, ha sido objeto de burlas por parte de los usuarios y seguidores de Wendy Guevara de quien después de ser mejores amigas hoy hay un distanciamiento evidente.

La generadora de contenidos para redes sociales mando la lista sin imaginar lo que le esperaba pues según se filtró el documento donde “la más preciosa”, pedía objetos como una pantalla de 177 mil 776 pesos, tenis de marca valuados en más de dos mil pesos, lentes de seis mil 300 pesos y una consola de videojuegos valuada en más de 10 mil pesos, cosas que nada tienen que ver con el equipamiento de una casa, que es lo que se estila al poner las mesas de regalos en una boda.

Tras darse a conocer la lista, está se fue filtrando por todos lados al grado de que la asesora de ventas se comunicó con Kim para decirle que dado a los hechos la empresa habría tomado la decisión de bajarla definitivamente.

“Resulta que porque dicen que se filtró la mesa de regalos y que nos dieron unas hojas. Yo no las leí y en el papel decía, y que me las van a cancelar porque no se puede filtrar”, reveló visiblemente enojada en live a través de su red social.

Finalmente la influencer mencionó que dada a la negativa de la tienda y a toda la “bufa” que le hicieron, prefiere que dada quien le compre lo que quiera y así se evitará más problemas.