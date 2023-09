Les gusta Wendy Guevara, pero no tanto para pagar un ticket

Wendy Guevara, quien tras el éxito del reality show "La Casa de los Famosos México", se consagró como la revelación del año al arrasar en popularidad y ponerse la corona con gente de la farándula como Sergio Mayer, Poncho de Nigris, "El Apio" del grupo Kabah, entre otros.

Su estadía en la casa más famosa de México, fue muy bien recibida por el público gracias a su carisma, naturalidad y la humildad con la que llegó al reality, donde los egos de los demás participantes eran bastante elevados, "me siento como la fan qué llega a una casa, donde están personajes que solo ha visto por televisión", mencionó la integrante de "Las Perdidas" en alguna ocasión.

Sin más trayectoria que un video en redes sociales que se hizo viral, donde Wendy y su amiga Paola, se "perdieron" en un cerro y subieron el clip donde entre risas pedían auxilio con la frase que las inmortalizo: "¡Estamos perdidas, perdidas, perdidas!", la influencer apareció en la casa y aunque en un principio muchos de los habitantes le hicieron el feo, incluso, Poncho de Nigris, quien pidió no dormir con ella y prefirió no ir a la primera fiesta de la casa; tras ver que el público apoyaba incondicionalmente a la Guevara, las cosas cambiaron y fue parte del grupo más fuerte de la casa, el "Team Infierno", donde sus integrantes eran: Sergio Mayer, Poncho de Nigris, Apio, Emilio Osorio y Nicola Porcella, quienes la arroparon, volviéndose una pieza importantísima dentro del grupo.

Con toda esta fama, la mujer trans salió de la casa como absoluta ganadora y queriendo "comerse" el mundo. Los contratos por supuesto le llovieron, diferentes medios de comunicación la buscaron para entrevistas, en las cuales ella dejaba en claro que no estaría en los shows de "Las Perdidas", y por ahora no haría colaboraciones con sus amigas Paola Suárez y Kimberly "La más preciosa", asegurando que ella ya no sería parte de ese show y por ahora su imagen estaría con los del infierno. Estas declaraciones y las polémicas fiestas que le organizaron Galilea Montijo en CDMX y sus nuevos amigos en León Guanajuato, donde Paola y Kimberly no fueron Invitadas, le valieron que el público la tachara de traicionera y que la "fama" la había cambiado. "Es lo malo, nunca tienen nada y cuando lo tienen se suben a un tabique y se marean", "Los amigos que estuvieron contigo cuando no eras nadie, son los que deben estar también en los tiempos de bonanza, ¡eres mal agradecida!", son solo algunos de los comentarios que se pueden leer en sus post.

Y tras no llegar a un acuerdo con sus compañeros famosos, a Wendy no le quedó otra que aprovechar su tiempo de fama y anunció el show "Resulta y Resalta", la frase que la inmortalizó en el rally, uniendo esfuerzos con Emilio “El Halcón” Osorio, Kimberly "La Más Preciosa", Paola Suárez, Trixy Star y el actor de contenido íntimo Pol Prince.

Aunque con bombo y platillo se anunció que el show tenía vendidas más de 35 fechas en CDMX y el interior de la República, la realidad es que la creadora de contenido se topó con pared, y aunque sigue siendo uno de los personajes más buscado en redes, a la hora de pagar un show la gente no está dispuesta a desembolsar ni siquiera los 440 pesos que es en promedio es el precio más bajo en sus presentaciones.

Su primer fracaso fue, la poca venta de boletos en el "Teatro Metropolitano" de la CDMX, donde se dice que no vendió más de 200 boletos para su fecha de 14 de septiembre.

En Querétaro se anunció la presencia de la perdida en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez el día 13, es decir un día antes que en la CDMX y tras no vender boletos, los empresarios decidieron mejor cancelar. Extraoficialmente se sabe que la gira ha sido un fracaso en ventas, contrario a cuando se presenta en algún lugar de manera gratuita y abarrota, pero eso no sucede a la hora de pagar.

Pero si se piensa que esto le ha bajado los ánimos a Wendy, orgullosa hace un live donde comparte que no le importa si hay venta de boletos, pues a ella ya le pagaron y eso es lo importante. Lo que debería de tomar en cuenta la influencer es que si sus seguidores no pagan una entrada, no es un producto vendible, por lo que no generaría interés en que ningún empresario la contrate a menos que el evento sea gratuito, con ello se confirma que los wendylover no son tan fieles como ella piensa.