Lupita Jones se deja ir en contra del concurso Miss Universo

Una lluvia de controversias se suscitaron a raíz de la salida de la ex Miss Universo Lupita Jones como directora por 30 años del concurso de belleza más influyente a nivel mundial.

Y es que desde que Lupita transmitió a través de su Instagram del supuesto despido por parte de la directiva del concurso, los dimes y diretes no se dejaron esperar y fue Anne Jakrajutatip, quien es la propietaria de los derechos de Miss Universo, la que dio los pormenores del “despido” de quien fuera la primera participante del concurso en traer una corona a México.

Durante su transmisión Jones advirtió a los inversionistas mexicanos en tener cuidado con la próxima edición del concurso –que se llevará a cabo en México– pues recordó que la firma de Jakrajutatip, de la que es propietaria la empresaria transgénero Anne Jakrajutatip, se declaró en bancarrota, “incluso hay notas que la señalan de haber cometido presuntos fraudes”, señaló la empresaria mexicana.

Se sabe que las cosas no quedaron bien entre Lupita Jones y la directiva y para reafirmar la nula relación, fue nombrada nueva directora Cynthia de la Vega, de 32 años, una ex concursante que en 2011 sería la representante de México en el concurso de Miss Mundo, siendo destituida -según dicen- por capricho de Jones, aunque esta alegaba que fue por indisciplina.

Según mencionó Lupita Jones durante su transmisión, ella no había querido hablar acerca de los malos manejos por Anne para no afectar las posibilidades de la representante mexicana Melissa Flores, quien por cierto fue su mentora e impulsó en el concurso, pero nada de esto sirvió pues la concursante fue eliminada en la primera ronda. Ante esta situación la empresaria dijo tajante “era muy difícil que fueran a dejar que México, tuviera como la última reina alguien que traía Lupita Jones, a esta competencia y que además brillara. Yo algo que pedí muchísimo es que el trato hacia mi representante sea honesto, que sea una competencia justa y que en verdad se valoren las cualidades de mi candidata. Creo que mi petición no funcionó y hubo por ahí intereses”.

Casi al finalizar la transmisión Lupita Jones advirtió a quienes piensan invertir en patrocinios en el concurso “Nada más mucho cuidado a todos los inversionistas que estén interesados en ser parte de esto allá en México, porque ya sabemos que el dueño del concurso está en bancarrota y, además, hay muchas notas que lo acusan de fraude en distintas situaciones”, aseveró.