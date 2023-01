Sigue la polémica dentro del certamen Miss Universo

R’Bonney Gabriel ganadora del pasado Miss Universo, realizó una serie de polémicas declaraciones que han impactado a propios y extraños, pues además de estar en el ojo del huracán por un aparente fraude, ahora reveló que desde el 1 de enero no se ha bañado.

La estadounidense en una reciente entrevista realizó polémicas declaraciones donde reveló todo lo vivido desde la concentración para la gran final, aunque la conversación inicialmente giraría en torno a los aparentes fraudes de la reciente edición del Miss Universo, la nueva soberana de la belleza universal declaró algo que nadie se hubiera imaginado: ¡no se bañaba desde el comienzo del año para no perder su bronceado!

Foto: Cortesía | R’Bonney Gabriel

Los presentes no pudieron ocultar su admiración ante tal afirmación a lo que la mujer más bella del mundo respondió: "La gente piensa que es divertido porque subimos al escenario y nos vemos tan hermosas y frescas. Pero en realidad me sentí tan sucia cuando llegué a la final. No me he lavado el pelo en todo este tiempo desde que me fui al concurso el 1 de enero”, confesó.

Foto: Cortesía | R’Bonney Gabriel

Además la modelo de 28 años mencionó que se tuvo que someter a un tratamiento de bronceado para fortalecerse sobre el escenario, por lo que aplicar grandes cantidades de agua en su piel podía jugar en contra de sus aspiraciones y perder la cotizada corona, por lo que tampoco se pudo lavar su cuerpo, pero aún así sucia y todo logró ser coronada como la mujer más guapa del universo.