Le caen críticas a Selena Gomez por una historia en su Instagram

Le caen críticas a Selena Gomez luego de que subiera una historia expresando que no creía que un post suyo pudiera hacer un impacto ante la situación entre Palestina e Israel.

“Me he tomado un descanso de las redes sociales porque mi corazón se rompe al ver todo el horror, el odio y la violencia que acontece en el mundo. Personas siendo torturadas o asesinadas o cualquier acto de odio jamás será aceptable. Necesitamos proteger a TODOS, especialmente a los niños y pedir un alto a la violencia de una vez por todas. Lo lamento si mis palabras nunca serán suficientes para algunas personas o un hashtag. Simplemente no puedo soportar que personas inocentes estén siendo afectadas. Eso me enferma. Desearía poder cambiar el mundo, pero un post no lo hará. Con amor, Selena”, indicó la cantante, actriz y empresaria estadounidense a través de una historia de Instagram.

Celebridades Selena Gómez y Hailey Bieber juntas

Algunos usuarios aseguran que el comunicado de Gomez surgió luego de que se le señalara por haber estado dándole like a los posts de Amy Schumer, actriz y comediante estadounidense quien ha manifestado su postura en favor de Israel.

“‘Desearía poder cambiar el mundo, pero un post no lo hará’ Debería darte vergüenza, Selena Gomez. Tienes 430 millones de seguidores, no obstante personas con menos seguidores han hecho más que tú. Nuestras voces están siendo escuchadas. Tú solo estás siendo ignorante.”, expresó un usuario en X.

Otros incluso recordaron cuando la cantante tomó una postura durante la guerra entre Ucrania y Rusia. “Selena Gomez, y a quien sea que le concierne, si estás en favor de Ucrania pero no de Palestina, si condenas a Rusia pero no a Israel, felicidades, haz alcanzado el nivel máximo de hipocresía”, señaló otro usuario.

“Selena Gomez, si tus posts o palabras no importaran o no tuvieran poder alguno, nadie hubiera comprado productos de Rare Beauty, nadie se hubiera sentido inspirado por ti y hablar en voz alta sobre sus propios problemas de salud mental, nadie hubiera conectado con tus canciones, a nadie le importaría lo que hoy publicas, nada de eso sería relevante si no tuvieras una plataforma. De verdad, haz algo mejor”, puntualizó otro usuario a través de redes sociales.

