Critican en redes a Dani Flow

Le llueven críticas a Dani Flow tras el resurgimiento de un fragmento de un podcast que realizó hace dos años donde hablaba en defensa de Rix, un YouTuber que fue acusado de abuso sexual en 2021, y en contra de las marchas feministas.

Al parecer no ha sido un fin de semana muy favorable para “el Rey del morbo”. Todo comenzó desde el sábado que una YouTuber colombiana, Juana Martínez, escribió un tweet expresando que sentía repulsión por el artista y ante las interrogantes que surgieron, ella profundizó en que nunca podría apoyar a un artista que se sintiera tan cómodo “promoviendo gente asquerosa y violadora”.

Gossip Paramore no se separa

“Necesito contexto de a qué violadores ha promovido”, indicó una cibernauta de X. Ese tweet desencadenó una serie de respuestas con videos, screenshots y fotos de Dani Flow conviviendo con Rix, YouTuber que fue denunciado por Nath Campos y que se declaró culpable del abuso sexual.

Foto: Cortesía | @soycharlygalleta

“Fue una pendejada por lo que lo metieron a la cárcel”, expresó Dani Flow en uno de los fragmentos que difundieron los cibernautas. Su testimonio proviene del podcast de Charlygalleta en el cual participó en el 2022. En ese mismo fragmento, el host le pregunta si le había parecido una pendejada el fallo legal o la forma en que los YouTubers se alejaron de Rix, a lo que el artista respondió: “Todo, todo, pinches vatos mierda. A mi si me pasara eso me daría mucho coraje, la morra esa no vale verga, o sea hay fotos de la morra con ese wey después de que pasó eso. Me cagan esas morras, esas y las que salen a rayar sus pendejadas en la calle, las dos”.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Ante el resurgimiento de estos videos, diversos usuarios se han sumado a criticar al artista: “Y ya se estaban tardando mucho en cancelar a Dani Flow, siempre ha sido un hombre machista y misógino”, “Dani Flow realmente es le ejemplo de que la mayoría de hombres ‘open mind’ nomás lo son para lo que les conviene y en su caso es el poliamor y sus letras bien violentas. Pero que no se entere que una morra habló públicamente que fue abusada sexualmente porque ahí la revictimiza, es un machito”.