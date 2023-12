Kimberly Loaiza sobrepasó todo lo perdonable

De baja, mentirosa, ambiciosa y de lo peor han tachado a la influencer Kimberly Loaiza, luego que confesara que la supuesta infidelidad de su esposo Juan de Dios Pantoja, hubiera sido un truco publicitario para su sencillo “Mal Hombre”, donde la disquera le otorgó varios miles de dólares.

El escándalo se dio hace algunas semanas cuando la influencer subió varias historias tras filtrarse un video donde aparece DJ con una mujer en la cama y tras este clip, en un reel la también llamada “lindura mayor” aparece encerrada forcejeando con su esposo y dando a entender que él estaba a punto de violentarla.

Si eso ya era delicado, aún lo fue más cuando sin escrúpulos la influencer involucró a sus hijos Kima y Juanito de quienes compartió un audio de una llamada telefónica donde los pequeños entre lágrimas le piden a su papá regresar.

Tras publicar y afirmar que no se trataba de un truco de marketing, que la situación le dolía, pero que por sus hijos, por sus fans, su familia y ella misma, saldría adelante.

Una vez que su sencillo se filtró como uno de los más escuchados y con la “dolariza” en la bolsa, para la intérprete de “Después de las 12”, salió a través de su canal de Youtube a desmentir entre lágrimas que Juan de Dios nunca le había sido infiel, que efectivamente todo fue un truco para su lanzamiento del sencillo.

Ante esta “espontánea” confesión y con lágrimas en los ojos, los fans se le fueron a la yugular, acusándola de mentirosa y lo peor de ser una generadora de violencia, jugar con sus hijos y con la reputación de DJ con tal de seguir “facturando”.

La usuaria de la cuenta X, @Eva del Metal, publicó “Qué triste y lamentable que Kimberly Loaiza y Juan usarán la infidelidad, la violencia y divorcio para promocionar una mendiga canción. Este año yo viví las tres situaciones y ha sido lo más HORRIBLE que he experimentado. Llegué a pensar en quitarme la vida. El infierno tan terrible que es atravesar por esto no se lo deseo a nadie, es sumamente doloroso. Hay mujeres y hombres que han perdido la vida por estos temas tan fuertes y usarlo como marketing me parece una pinche BAJEZA. Todavía más terrible es ver que grabaron un video FALSO insinuando que Juan iba a violentar a Kimberly y ella tuvo que encerrarse con llave por miedo. También utilizaron a sus PROPIOS HIJOS para hacer historias, audios y videos falsos diciendo que extrañaban a su papá. Hasta familiares de Kim se prestaron para esta porquería escribiendo en redes que Juan tenía otra familia y no sé cuántas mentiras más. Por estupideces como estas hay mujeres a las que nadie les cree el infierno y violencia que viven. Estoy totalmente decepcionada de estas personas”.

Tal parece que por un tiempo Kimberly se retira de la farándula y se dedicará a sus negocios, hasta que al público se le olvide y pueda regresar aunque sea “con la cola entre las patas”

