Prima de Kimberly Loaiza dice tener pruebas de la infidelidad de Juan de Dios Pantoja

Prima de Kimberly Loaiza asegura tener pruebas de que la infidelidad de Juan de Dios Pantoja hacía su prima llevaba más tiempo del que el cantante asegura.

Anoche tanto Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja confirmaron los rumores de su separación a través de redes sociales y que la causante de esta separación se debía a la infidelidad por parte del cantante.

Celebridades

Sin embargo, aunque algunos usuarios sugerían que era una estrategia de marketing por parte de la pareja, Cecia Loaiza, prima de Kimberly, salió a la defensa de su prima al asegurar que los rumores son ciertos y que el cantante lleva meses “viéndole la cara” a Kim.

“Si me quisiera colgar hiciera un video mostrando las pruebas de que te ves con ella desde hace unos meses, pero mejor dejaré la vida haga lo suyo”, escribió Cecia en X (antes Twitter).

Mientras que Kimberly se limitó a expresar que por la delicadeza de la situación optaría por retirarse de redes sociales por un tiempo; Pantoja ha usado su cuenta para aclarar sus acciones:

“Perdónenme si los decepcione, me deje llevar. Ahora solo me toca asumir las consecuencias de mis actos, el tiempo no lo puedo regresar pero si puedo ser mejor en el presente y eso haré”, escribió en un tweet.

La pareja, conocida en internet como ‘Jukilop’, llevan juntos aproximadamente desde el 2013. En 2019 nació su primera hija y al año contrajeron matrimonio por el civil, finalmente en 2021 fue que nació su segundo hijo. Son conocidos por ser creadores de contenido y por su carrera musical.