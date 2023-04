Zitliali Núñez, mamá de Juan de Dios y César Pantoja, tiene "Un Amor Ilegal" 

Carismática, sincera, profunda y muy coqueta, así es Zitliali Núñez, una cantante sinaloense que la viene rompiendo en todas las plataformas digitales con su más reciente sencillo Amor Ilegal, un éxito de la fallecida cantante Zayda y Los Culpables.

Con toda la actitud, la mazatleca llegó a Diario de Querétaro para ser entrevistada en el programa Acá entre Nos, las cosas como son, donde platicó acerca de su fructífera carrera como influencer y cantante, además de expresar el gran amor que siente por sus nietos Kima y Juanito, hijos de JD Pantoja y Kimberly Loaiza, así como del pequeño Césarito, que tiene apenas unas semanas de nacido, hijo de César.

"Estoy feliz de estar en Querétaro, estamos en una gira de promoción por todo el Bajío para darme a conocer como cantante. Debo resaltar que esto no es de hoy, canto desde toda la vida y lo he hecho de manera profesional con bandas; también hice casting para La Academia y aunque no quedé, eso no me dio para abajo, al contrario, me impulsó para seguir persiguiendo mi sueño", mencionó la también llamada "Suegra de México".

Zitliali, al igual que muchas mujeres mexicanas, tuvo que sacar adelante a sus tres hijos, Juan de Dios, César y Julio, primero como vendedora “y en lo que se pudiera”, después cuando JD comenzó a realizar contenidos para redes. Recuerda que ella estuvo ahí, al pie del cañón, llorando cuando los heaters hicieron escarnio en contra de su hijo y su nuera Kim, pero también gozando por los éxitos y la incorporación al ambiente artístico de su otro hijo, César.

Con esas ganas de salir avante, Zitliali comenzó su canal como generadora de contenido en YouTube donde realiza bromas y muestra orgullosa sus momentos familiares, por lo que ya ha sido reconocida con su placa que otorga la plataforma por sus más 100 mil suscriptores.

La intérprete se encuentra promoviendo el sencillo Amor Ilegal, tema que hiciera famoso la fallecida cantante Zayda en 1999, hoy lo retoma al estilo banda, siendo uno de los temas más escuchados en la plataforma Spotify y su carta de presentación en todo México.