Malamén, la banda queretana de pop latino que está despuntando

Seguramente para los amantes de la música resulta agradable escuchar proyectos que apuesten por la fusión de los sonidos del mundo, porque nada se compara con la experiencia de percibir distintas emociones en una sola pieza; siempre es placentero encontrar propuestas que se arriesguen a combinar como lo hace Malamén, que fusiona el reggae con el bolero, la cumbia con el funk, la poesía con el dicho popular.

Me he dado cuenta que los buenos músicos no necesitan usar ropa estrafalaria o que llamen la atención. Eso fue lo que pensé cuando “Che” de la Rocha, Zuri y Alan, integrantes de la banda queretana Malamén, llegaron a la redacción del Diario de Querétaro para hablar sobre el origen de su proyecto musical, sus procesos creativos y todo lo que sucede en cada uno de ellos al momento de pisar un escenario o un estudio de grabación.

Se podría suponer que el origen de la palabra Malamén es una composición de dos palabras cuyo significado evoca a la acción de ahuyentar a los espíritus malignos mediante una oración, pero para Che de la Rocha, vocalista y guitarrista de la banda, se trata de algo más bien cómico, fortuito e irrisorio.

“Sí tiene algo que ver con el tema de lo oculto y con lo que a veces nos espanta, pero es más con el chiste de `Pepito´ en el cual la maestra le pregunta que cuál es su mayor miedo, y empiezan los diferentes niños a contestar algunas respuesta y `Pepito´ acaba cerrando el chiste con el Malamén, que al final es lo que su mamá y su abuela pidieran que librara en sus oraciones. Y de ahí fue un juego de palabras que surgió para nosotros”, comentó el músico.

Fundada en 2017, la banda se abre paso en la mezcla y la fusión de diferentes sonidos como el reggae, la salsa, el pop, indie, funk y la cumbia, convirtiéndose en su lema la oración: “Combinamos el sabor latino con ritmos del mundo”.

“Esta combinación de sonidos se fue dando como aportes de los integrantes de la banda. Personalmente cuando entré a Malamén, ya tenía cierto sonido, sonaba fresco, jocoso, alegre, bailable, y creo que eso se fue nutriendo con la experiencia de los integrantes que le dieron forma, tanto los fundadores como los que ya estaban dentro de la banda. Malamén tiene vida propia sin importar su alineación, tiene un sonido propio y lo que buscamos es denotar la mexicanidad y una identidad única que se nutre de todos los elementos que la conforman”, aseveró Alan.

Aunque la banda ha desarrollado una personalidad propia con los gustos e intereses musicales de cada uno de los integrantes, es innegable la influencia que otras bandas locales e internacionales, han tenido en la agrupación.

“Cultura Profética marcó nuestra vida musical, y hay otras más dentro de la música popular y de diversos géneros, que son quienes nos ayudaron a sacar de todo. Hablando de la mexicanidad, hasta el `se compran colchones…´,todo eso nos ha nutrido de alguna u otra manera y tratamos de plasmarlo en la música, realmente no sólo nos enfocamos a lo que traemos musicalmente, sino también en las letras buscamos hacer experimentos que a lo mejor hace 50 años hizoa Chava Flores”, señaló Che.

Sobre sus letras, la banda refiere que abordan temas como la amistad y la figura de la mujer, utilizando para ello metáforas sobre la naturaleza y un lenguaje poético, para que las canciones trasladen a los melómano a lugares sonoros.

Malamén es un abanico musical que ofrece una diversidad de sonidos en sus composiciones. Influenciados por la música que los integrantes de la banda escuchaban con sus padres, sus abuelos, en fiestas, en los momentos más cotidianos en los que repentinamente sonaba una canción de Pedro Infante, de Consuelo Velázquez, del mismo Juan Gabriel, fueron marcados por esta diversidad que materializan de manera artística en sus canciones. Temas como Malamigo, Las niñas, Albur, Sin medida, son el resultado de esta fusión de sonidos y poesía.

La banda tiene varios lanzamientos planeados a lo largo del año y recientemente acaban de difundir en Spotify el sencillo La niñas, que es una fusión entre el reggae y el mariachi. Además, la banda tiene como prioridad conectar con el público y convertirse en un referente de la escena musical a nivel local.

Malamén se integra por Che de la Rocha (vocal), Zuriel Cruz (guitarra), Alan Ornelas (Teclado, acordeón y coros) y Erick Mclin (batería). Y cuenta con la participación especial de los músicos Diego Cedeño y Enrique Sosa (percusión) e Israel Márquez (bajo).

Se han presentado en Zihua Tour, Liberty Fest y en Querétaro Experimental; para mayor información sobre la banda, seguir sus cuentas oficiales en Instagram (@malamen.oficial) y Facebook (@losmalamen).