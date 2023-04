"Que rico sabes", le dice Santa Fe Klan a Karely Ruiz

Ángel Quezada, mejor conocido como Santa Fe Klan anda desatado y luego del beso que se dio con la modelo de Only Fans, Karely Ruiz, el rapero "presumió" en Instagram que además de los besos paso otra cosa con la ex amiga de la mamá de su pequeño hijo.

"Que rico sabes", y un emoji de diablito, fue el post que el originario de Guanajuato, subió junto a una fotografía de su cara donde aparece lleno de besos, y luego de una hora etiquetó a la modelo, quien le respondió con emojis de enamorada.

El posteo incendió las redes y sus seguidores se le fueron encima recordándole a Luca, su pequeño hijo al qué procreó con Maya Nazor, "Siquiera Maya si es responsable de su hijo", "No te olvides que tienes un pequeño", entre otros reclamos qué fijan la postura de los fans y brindan su apoyo a Maya, mientras condenan la actitud de Karely.

El hecho que Santa Fe, besara a la modelo en el Festival MacroFest, levantó una serie de polémicas pues al parecer tanto Karely como Maya eran amigas y lo que hizo la originaria de Monterrey fue una alta traición al código no escrito entre las mujeres "No desearás al ex de tu amiga", cosa que no le perdonan los seguidores.

Foto: Cortesía | Santa_Fe_Klan_473

Hasta el momento Maya no ha dado ninguna declaración, pero ambas jóvenes dejaron de seguirse en insta, por su parte el rapero lo único que ha declarado es que junto con Karely grabará un video musical y para ello ya se encuentra en la Ciudad de México.

