Santa Fe Klan aclara su situación sentimental

Después que se diera a conocer la separación de Ángel Quezada, mejor conocido como Santa Fe Klan con Maya Nazor, con quien sostuvo una relación sentimental y se convirtió en la madre de su primer hijo Luca, el rapero guanajuatense aclara los rumores que se han desatado sobre su vida amorosa.

En una entrevista que concedió SFK a Pepe Garza, este indicó que por ahora está muy bien soltero y aunque muchas morras se le han acercado buscando una relación sentimental éste las rechaza por respeto a la madre de su hijo. “Se soltaron. Todo bien, mucho respeto para la mamá de mi niño. Aquí andamos haciendo música. Yo se que por eso se animan (las mujeres), porque les gustan las rolas”, señaló.

Al cuestionarlo sobre su relación y si hay posibilidades de una reconciliación tajante mencionó que la pasa muy "chido" con Maya a quien siempre respetará y estará en su vida por simplemente ser la madre de su hijo. “Mi Luca es mi Luca y siempre me va a ver con ella y siempre que la vea vamos a estar bien porque no se como que ya lo otro es aparte, somos…la veo y al cien y cotorreamos y nos reímos, como que quedamos bien chido a lo mejor como que pues no sabemos qué va a pasar, Luca está bien chiquito y no sabemos qué onda, haber que pasa después”.

Por el momento dejó claro que no busca más que continuar con su música, hacer colaboraciones y descartó cualquier noviazgo, incluso negó que sintiera algún tipo de atracción por la influencer Mona con quien en días pasados se le estuvo relacionando, rumor qué tomó más fuerza después que ella en diversos en vivos a través de sus redes ha dejado entrever que la relación con Geros no anda nada bien.

Durante la entrevista con el presentador además demostró su talento versátil y su don vocal al tomar la guitarra y cantar canciones del género regional mexicano del cual también se declara admirador.