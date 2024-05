Sin recursos para activar la Cruz Roja en Pedro Escobedo

Actualmente, no se cuentan con los recursos económicos, materiales ni humanos para reactivar las operaciones de la base de Cruz Roja Mexicana en el municipio de Pedro Escobedo. Dicha corporación suspendió sus labores en esta demarcación desde hace más de 2 años, dio a conocer el Delegado Estatal de esta institución en Querétaro, Eduardo Vera Alcocer.

Refirió que esta corporación de emergencias dejó de tener presencia en el municipio escobedense desde hace más de dos años, esto ante la falta de recursos que existían. Señaló que actualmente dentro de Pedro Escobedo solo tiene presencia la Coordinación de Damas Voluntarias de Cruz Roja, quienes realizan distintas labores en pro de esta institución.

“En Pedro Escobedo solo está funcionando el voluntariado de damas. Base actualmente no tenemos, esto porque a veces el esfuerzo y las capacidades no alcanza. Desde que entré como delegado, hace dos años y medio, ya no estaba funcionando esta base de Cruz Roja y reitero, solo hay presencia de nuestras damas voluntarias”, comentó en entrevista.

Destacó que actualmente la Delegación de Cruz Roja Mexicana en Querétaro cuenta con bases en los municipios de San Juan del Río, Cadereyta de Montes, Tequisquiapan, Amealco, Querétaro y Jalpan de Serra. Añadió que en todas estas demarcaciones la institución brinda sus propios servicios, además de que apoya en la atención de emergencias a corporaciones como Protección Civil y bomberos.

Dijo que la Delegación de Cruz Roja Mexicana en el estado proyecta algunas acciones de crecimiento, los cuales podrían incluir la reactivación de la base de Pedro Escobedo. Sin embargo, aseveró que esto únicamente está en planes, pues se tienen que analizar las vías que se deben de tomar, además de que se necesita la ayuda de todos los sectores para consolidar los objetivos.

“Tenemos planes de crecimiento para la Cruz Roja en el estado, pero actualmente solo está en eso, en planes. Estamos viendo cómo podemos lograrlos porque necesitamos ayuda de todos para poder seguir creciendo. Confiamos en que la sociedad nos ayude y podamos alcanzar todo eso que está nos estamos proponiendo”, dijo.

Asimismo, recordó que actualmente las seis bases de Cruz Roja en el estado están en el periodo de colecta anual, el cual culminará el junio próximo. En ese sentido, aseveró que durante los últimos la ciudadanía ha apoyado de gran manera a esta institución.