Candidatos panistas recorren La Valla y La Llave

Afirmando que la unidad y trabajo en equipo son claves para consolidar un fuerte desarrollo en el municipio, los candidatos a diferentes puestos de elección popular del Partido Acción Nacional, recorrieron las comunidades de La Llave y La Valla, en donde dialogaron con la gente y escucharon sus demandas.

Los candidatos a la Presidencia Municipal de San Juan del Río, Roberto Cabrera Valencia; a la Diputación Local por el Distrito 11 Guillermo Vega Guerrero y a la Diputación Federal, Germaín Garfias Alcántara, fueron recibidos por la gente, con banda, en un ambiente de fiesta.

Elecciones 2024 Promete Cabrera invertir en deporte

Durante ambos encuentros, Memo Vega afirmó que los gobiernos panistas han trabajado muy fuerte en estas comunidades, desde el entonces Gobernador Paco Garrido, dejando claras muestras de trabajo y desarrollo.

“La Valla y La Llave son dos comunidades grandes de San Juan del Río, grandes por su número de habitantes, pero muy grandes por todo lo que representan para San Juan, aquí se ha tenido el trabajo en la rehabilitación de calles, alumbrado público, en otorgar becas escolares, calentadores solares, estufas ecológicas entre otras obras y acciones”, aseguró Memo Vega.

Por su parte, Roberto Cabrera mencionó que este dos de junio hay que defender la tranquilidad, la paz y los valores de la gente sanjuanense, de la gente trabajadora que ha aprendido la cultura y los valores de sus abuelos y no quiere que llegue el caos y el desorden como ha pasado en Puebla, Veracruz, Michoacán, Guerrero y otros Estados que gobierna Morena.

➡️Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Germaín Garfias comentó que falta mucho apoyo federal para fortalecer a los estados y municipios y el Gobierno Federal ha concentrado el presupuesto en obras faraónicas que no benefician a la mayoría de las personas, como un aeropuerto que no tiene vuelos, una refinería que no refina y un tren maya ecocida, que costó mucho más de lo presupuestado inicialmente.