Regularán acceso a cerro de La Venta

En un diálogo entre los integrantes del sector ejidal del municipio de San Juan del Río, se puso sobre la mesa el tema de preservar la zona natural del cerro de La Venta, motivo por el cual coincidieron en regular el acceso a este lugar, que es ampliamente visitado por grupos de deportistas.

El presidente de la Unión de Ejidos “Adolfo López Mateos”, Adrián Miranda Bárcenas dio a conocer que la idea es regular el acceso a estos espacios naturales que se tienen en el municipio y que son utilizados por los grupos de deportistas, ya sea por ciclistas o corredores, es por ello que se buscará la manera de medir el ingreso de las personas a estas zonas ejidales.

Local Buscan preservar fauna del cerro de La Venta

“Debemos de ser abiertos y permitirles a lo mejor con condiciones donde les digamos que no tiren basura, que no tiren la cerca, el alambrado, si tenemos puertas que las vuelvan a cerrar como estaban, hay permisos pero con estas restricciones, normal, no les podemos limitar porque es gente deportista que buscan tener su mente en cosas sanas y nosotros tenemos que ser más coherentes y pensar en eso”, dijo.

Enfatizó que los ejidatarios buscan evitar que este tipo de zonas se vean afectadas por el mal uso que se les pueda dar, entre ellos como tiraderos de basura, de fogatas o bien, los destrozos de cercas perimetrales.

Reconoció la actividad física que realizan las personas en este tipo de lugares, toda vez que con ello dijo que se alienta a tener una vida saludable, por lo que afirmó que se buscará regular el acceso de los deportistas a las zonas ejidales de la localidad, entre ellas, el cerro de La Venta.

“Lo que van a hacer prácticamente es ordenar el acceso a los ejidos, estos años hubo sequía, pero año con año el cerro de La Venta que es algo simbólico para San Juan del Río, tiene dos dueños que es el Ejido San Juan y el Ejido El Jazmín y por supuesto que como todos, se busca evitar que haya destrozos”.

Por lo anterior, el ejidatario reiteró que se busca un control en las zonas ejidales no solo del cerro de La Venta sino en otras más en la localidad sanjuanense, con la finalidad de que sean preservadas.

“Aquí en el Ejido San Juan me han pedido las gentes de las rutas de deporte que si se les da permiso de hacer carreras en el cerro de La Venta, la mayor parte, todo el frente del cerro de La Venta es del Ejido San Juan y una parte es el Ejido El Jazmín, también les han dado permiso a las personas de que hagan ahí su ejercicio porque pues es una forma de que ocupen su tiempo, de que ocupen su energía por su salud y por la misma sociedad, teniendo una mente sana, no andan pensando en tonterías”.