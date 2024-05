Cabrera propone gestión energética

Con la finalidad de evitar situaciones que dañen a los sectores productivos del municipio de San Juan del Río, se deben hacer las gestiones necesarias para que los tres niveles de gobierno abonen en la cuestión energética, refirió Roberto Cabrera Valencia, candidato a la presidencia municipal por el Partido Acción Nacional (PAN).

Lo anterior, luego de que desde el pasado martes y miércoles se registraran algunos apagones por diferentes colonias y comunidades de la ciudad, aunado a otros estados de la republica mexicana que se vieron afectados por esta condición que duró horas y que también originó la falta de agua.

Consideró que se deben tener una coordinación continua con la federación y el estado para que haya inversiones para generar infraestructura en la cuestión de energías sobre todo en lugares donde hay demasía de población y del sector empresarial, sin dejar de lado al campo.

“Estamos gestionando dos cosas, energía para nuestra industria, y estamos gestionando el cuidado del agua que eso nos toca a todos, a los tres órdenes de gobierno nuestra población y a los sectores industrial, rural, comercial y todos lo que tenemos que ver con este tema”.

Cabrera Valencia mencionó que, anteriormente desde el la federación se apostaba por nuevos mecanismos para la infraestructura, pero que con la ultima administración quedaron en el pasado.

“Nos hace falta muchísimo, que el gobierno federal nos ayude a tecnificar el campo, no es tan caro, y si no tienes el sector primario, es super necesario y si no lo atendemos estamos super mal”.

Para el caso del campo, Cabrera Valencia mencionó que, su compromiso es buscar las estrategias tecnológicas para que se pueda fortalecer al sector, al recordar que él propone seguir destinando más recursos a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario.

“El gobierno municipal, además de hacer todo, también trabaja en salud, educación, campo y agua. Entonces ayúdennos también Ustedes exigiéndoles para que en el próximo sexenio federal haya inversión en los municipios como San Juan del Río que son una gran oportunidad de ser un modelo porque nosotros tenemos listos los proyectos y sabemos cuántos bordos, cuantas presas y qué debemos hacer”.