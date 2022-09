Alfredo Adame golpeado afuera de su casa

Alfredo Adame, el famoso conductor de televisión, sufrió una agresión en la puerta de su casa, por lo que ya se encuentra en la fiscalía para proceder contra los responsables de las heridas que le dejaron en el rostro.

Fue en una entrevista en un programa matutino que Adame declaró lo sucedido. “Baje yo a arreglar una llanta atrás del Reclusorio Femenil Tepepan, de repente empezamos a oír un pasadero de patrullas impresionante, llegaban camionetas y patrullas… Llegué a mi casa y no me dejaron pasar porque vivo ahí y en la esquina había muchas patrullas, mucha gente y un cuerpo tirado; entonces, llegó yo, meto el carro, salgo y le pregunto a mi vecino ‘¿Qué pasó?’ Y me dice ‘Parece que mataron a un policía, parece que venía persiguiendo a alguien, se bajaron y lo asesinaron’, entonces, me quedé ahí viendo cómo dos minutos, platicando con los vecinos de a lado, de repente me acerco a la puerta de mi casa, estoy en la puerta de mi casa, llega un cuate en un coche con una mujer herida, con un balazo en un hombro y dice ‘Mataron a mi hermano y a mi mujer la quisieron matar, fue un ataque artero y directo’ “.

Patica que en ese momento una persona que estaba en el lugar, lo comenzó a atacar repentinamente. “Se baja el cuate… y ahí me quedé parado, el cuate llegó se acercó, muy cerca de mí y entonces me acerqué y le dije ‘Oye, ¿Qué te pasó, te puedo ayudar en algo?’ Y de repente el joven me dice ‘Tú largarte de aquí hijo de la …’ y le dije ‘¿Qué te pasa?’ Y me dice ‘…chismoso, lárgate de aquí’, me tira un trancazo en la cara que lo evado, me tira un parada, le tiró una patada y, entonces el cuate se va replegando aquí atrás y le dije ‘Órale wey’ y llega uno por atrás, cobarde, que estaba con él media calle, en frente de mi casa llega por atrás Flor y me avienta un puñetazo y campanazo que me rompió, seguramente, tengo una herida de ocho puntadas y posiblemente la retina me la desprendió…”, compartió Adame.