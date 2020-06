Ana Bárbara se niega a seguir las modas y abraza al mariachi

En una época en la que la música urbana y las letras que incitan a la fiesta, dominan la industria musical, Ana Bárbara sigue presentando ante su público, las letras y la melodía que desde los inicios de su carrera la han mantenido apegada a sus raíces mexicanas.

“Yo sé que no es fácil entender a un artista con su obra, para mí no se trata de cantar lo que esté de moda sino lo que nace, toda la vida así lo han aceptado mis fans. Aunque a algunos les parezcan raras mis propuestas porque son diferentes al común denominador de lo que está de moda yo siempre agradezco mucho que mis seguidores acepten y abracen mi locura y mi forma de expresión”, dijo en entrevista para El Sol de México.

Gossip Para Alex Rose el reguetón es una bendición

Esta postura se reafirma con su canción Para no extrañarte tanto, en que el mariachi se adueña de esta composición en la que la artista pone todo el corazón. “Es un tema real, que nació de manera muy orgánica, habla de una sensación que todos los seres humanos hemos vivido, no solo la mujer y habla de lo triste que es extrañar a alguien, el dolor que genera y sobre ese espejismo de querer recrear la imagen o la esencia de la persona que se extraña”.

La interprete asegura que está canción no estaba pensada para ella en un principio; “Mientras la componía me pasaba la idea de que la cantase un hombre, una voz como la de Alejandro Fernández, pero una amiga metiche que tengo me impulso a grabarla yo y así quedó”.

Con las limitaciones que ha impuesto la pandemia mundial, el clip promocional de este corte, tuvo que ser grabado a la distancia, los escenarios fueron la casa de Ana Bárbara y la Plaza Garibaldi, generando una nueva manera de presentar videos musicales.

“Fue algo muy hermoso que estuve viviendo a la distancia, mientras lo estaban filmando yo estaba en el en vivo viéndolos y las lágrimas corrían por mis mejillas. Fue muy emotivo y muy hermoso saber que pudimos hacer esta campaña de motivación a los mariachis y darles trabajo en estos días tan difíciles que se logró gracias al apoyo de la Fundación Cultural del Mariachi AC en México, quienes se dedican a apoyar adultos mayores que ya no tienen trabajo y ellos me ayudaron a organizar a los 50 mariachis que estuvieron tocando el tema en Garibaldi”, declaró la cantautora.

Gossip Fallece la cantante Bonnie Pointer, del grupo Pointer Sisters

Hablando de tiempos de aislamiento y contactos a distancia, Ana Bárbara confesó que en estos días complicados lo que la pone sensible es que extraña a su mamá. “Valoro mucho lo grande que es ella y que fue como madre, porque ya me imagino lo difícil que fue. Dentro de las carencias que hay, yo tengo muchas cosas muy positivas, pero ella cuando la dejaron solita con seis hijos se quedó trabajando para mantenernos y la pienso, la extraño y la valoro mucho en estos días de cuarentena. Teníamos planeado vernos el día de las madres y no poderla ver fue muy triste, pero está en un lugar muy seguro y eso me hace extrañarla menos”.

Para no Extrañarte Tanto, está disponible en plataformas digitales y su video promocional en Youtube.