Andrés Bustamante y Trino llevan su comedia al podcast La última trinchera

El actor Andrés Bustamante y el caricaturista Trino -colaborador de esta casa editorial-, están de vuelta a la comedia, con su nuevo podcast, La última trinchera, disponible en Amazon Music, con el cual estos maestros de la picardía y el humor, invitan a sus seguidores a platicar de anécdotas, comentar noticias absurdas de actualidad, datos curiosos e invenciones increíbles, pero que son muy ciertas.

“Nosotros somos medio risa pronta y nos gusta divertirnos; creemos que la risa es algo que te aliviana, cosa que no es teoría nuestra sino que es algo muy bien conocido. Entonces, un poco la idea de este podcast es que los y las que nos escuchan se agarren un mezcalito, un tequilita, un jugo, un agüita o un chocolatito y, como quien dice, ‘siéntate con nosotros y vamos a platicar’”, explica, en entrevista con El Sol de México Andrés Bustamante, conocido por crear personajes como El Güiri Güiri, El Hooligan, y Ponchito, entre otros.

El podcast se caracteriza por la improvisación, elemento que permite una cercanía con el público, que también puede apreciarlo en video en la misma plataforma, con una escenografía diseñada con las inconfundibles caricaturas de Trino.

“Nosotros pensamos que el humor es el último reducto que hay ante una situación difícil”, dice Bustamante acerca del título del proyecto. “Ya cuando no queda nada, lo último que te puede defender es reírte de la bronca. Seguro han escuchado el dicho, muy socorrido, ‘tragedia más tiempo es comedia”, cuando pasa un tiempo después de una circunstancia, te ríes. Ahí la risa ayuda a sanar. Esa es la idea de este podcast”.

Tras 16 años, el comediante aparecerá en un programa deportivo junto a José Ramón Fernández como el Hooligan / Foto: Cuartoscuro | Twitter @espn

Sobre la corrección política que limita al humor, Trino reconoce que “los límites del humor están cada vez más cercanos entre sí”, pero piensa que este nuevo podcast logra una gran conexión con distintos públicos.

“Yo creo que, sobre todo, por la carrera de Andrés, que cuida mucho el rollo de tener un humor incisivo e inteligente, padre, es que se logra. A mí me gusta entrarle con él, porque mi humor brinca esas trancas. Sin embargo, me he dado cuenta, por la gente que me escribe en mis redes, hay chavos que les gustan nuestras anécdotas, aunque no saben mucho de lo que hemos hecho, y de gente más grande que quiere seguir escuchándonos”, asegura Trino.

Ambos maestros del humor, quienes se conocen desde hace 35 años, cuentan que este nuevo proyecto encuentra sus semillas durante los años de pandemia, mientras realizaban en equipo una serie de capsulas invitando a los ciudadanos de Guadalajara a tomar medidas para prevenir más contagios. Ahí, en reuniones a distancia, los dos solían platicar cosas que habían visto o vivido durante el día, que pensaron podían compartir con un público mucho más amplio.

“Nosotros pensamos que podíamos compartir todo eso con más gente, porque hablábamos de lo que nos pasa a todos en la vida cotidiana. Así que suponíamos que debía haber alguien que se riera como nosotros. Andrés, que ya tenía el contacto con Amazon Music, propuso hacer un podcast, algo que nos pareció genial porque, además de ser muy socorrido, es muy sencillo de hacer y sabroso de disfrutar”, finaliza Trino.