Anti Moño, nueva banda emergente de rock

¡Atención melómanos de Querétaro! Aquí hay una nueva banda a la que deben voltear a ver. Frida Ávila Acalá, Leo Valdés García y Fer Ávila Acalá son los integrantes de la emergente banda de rock: Anti Moño.

Oficialmente debutarán el 3 de diciembre en la explanada ubicada en Miguel De Cervantes, 76904 Qro., México, (a un costado del salón Casa Tenache). Su presentación se realizará en el marco del Día del Motociclista.

Gossip Käbrones: cuando el folk metal conquistó Querétaro

Los resalta la interpretación de covers en inglés y español de temas emblemáticos del rock. Entre su repertorio se encuentra “Have You Ever Seen The Rain?” de Creedence Clearwater Revival, “Killing in the Name” de Rage Against the Machine, y “Mátenme porque me muero” de Caifanes.

Aunque de momento solo interpretan temas ya conocidos por el público, los artistas esperan poder presentar en un futuro composiciones propias. Fernando Techera, director de la agrupación, describe la banda de la siguiente manera: “Es un ensamble con una formación nueva, aunque los chicos no son nuevos, son estudiantes de música de un nivel muy bueno y con experiencia de tocar en bares y eventos diversos. Es un grupo de música joven que interpreta diversos estilos musicales. Todos reunidos por el gusto y el amor a la música”.

Su debut tendrá lugar el próximo domingo a las 15:00 horas. El evento es de acceso gratuito y 100% familiar. ¡No se pierdan la oportunidad de apoyar a talento queretano!