Anuncia un show de humor blanco. Jo Jo Jorge Falcón anuncia un show de humor blanco

En casi 55 años de carrera, Jo Jo Jorge Falcón no ha tenido que recurrir al doble sentido o el albur para hacer reír. El comediante anunció su nuevo show, para el próximo 10 de mayo con motivo del Día de las madres en La Maraka.

En conferencia de prensa, adelantó que tiene lista una variedad de chistes blancos, dedicados en principio a su propia madre, Manuela Ramírez.

“Pretendo con mi show en ese día dignificar a la madre mexicana. Hoy en día ya no hay ese respeto al ser dador de vida. Será una noche de cena, show y música.

“Siempre renuevo los chistes, gracias a que me informo, investigo, y al armar mi show, no requiero de palabras obscenas, bruscas, groseras o hacer subir a espectador al escenario para agarrarlo de barco, eso no va conmigo”.

Con una trayectoria tan larga, confiesa que sí piensa en el retiro, pero éste será poco a poco. “Estoy contento con estas más de cinco décadas en los escenarios. Le estoy bajando, ya estoy cansado. No me verán subir a un escenario en silla de ruedas y con una voz que no me entiendan ni me escuchen bien”.