Ariana Ríos estrena video gradado en la ex Hacienda La Llave

Ariana Ríos Bernal es una joven sanjuanense que con tan solo 18 años ha estrenado su video “No se olvidar”, canción original de Alejandro Fernández, tomando como escenario principal la ex Hacienda de la Llave.

La también estudiante de Química Industrial canta desde los 8 años. Durante todo este tiempo se ha preparado con diferentes maestros y actualmente es parte de “La cuna de talentos” del Profesor Juan Orozco.

“Siempre he querido dedicarme al canto. Desde chiquita escuchaba a intérpretes como Aida Cuevas, Miguel Aceves Mejía, Lola Beltrán y Lucha Villa”.

Se ha presentado en lugares como Zimapan, Celaya y la ciudad de Querétaro, pero sus lugares favoritos para cantar son Tequisquiapan y San Juan del Río: “Uno de mis sueños siempre había sido grabar en la ex Hacienda, pero a caballo y con mariachi y desde que escuche la canción, me encantó y me dije tengo que sacarla”.

El vídeo oficial de su interpretación del tema “No se olvidar” ya se encuentra en YouTube. Fue grabado en la comunidad donde ella vive y en el Hotel Misión San Gil. El sueño de la joven sanjuanense es ser la que representante de la música mexicana, título que ahora ostenta Aida Cuevas.

“Siento que el género se había estado perdiendo, ya casi muchos no lo escuchan y pues es una música muy bonita porque representa nuestro país. Cualquiera que escucha el mariachi, luego luego sabe que es música de México”.

Todo el material de la cantante lo pueden encontrar en sus redes sociales, en donde se encuentra como Ariana Riber.