Bandamax estrena el nuevo programa semanal Noche de reinas

A través de Bandamax se estrena el nuevo programa semanal Noche de reinas bajo la conducción de Kaira Cobos, Eloísa Gutiérrez y Gabriela Carrillo, quienes no sólo invitarán a las exponentes del regional mexicano, sino también comentarán del outfit de las cantantes y otros tópicos de moda y crecimiento femenino dentro de la música.

Cada jueves a partir de este día 22, Noche de reinas, a lo largo de una hora, se contará con el segmento musical en vivo de las artistas invitadas como en cada emisión habrá especialistas que ahondará sobre la temática semanal.

Al respecto en entrevista con El Sol de México, Kaira como conductora de televisión restringida informó que Noche de reinas es producido por Esteban González y donde se muestra, “el estar en esta emisión he tenido un camino largo de aprendizaje hasta fui parte del grupo Aroma y ahora me encuentro en este nuevo proyecto que me significa un reto”.

Kaira aun cuando se dice estar en los medios de comunicación desde los 10 años, “si tengo nervios pero muy segura que saldrá todo bien y vamos respaldadas de gente especialista en cada tema a conversar conjuntamente”.

Añadió en la charla que está respaldada por grandes compañeras de trabajo como Eloísa, originaria de Bolivia y Gabriela; quienes cada una tiene una personalidad distinta como experiencias distintas, y que se complementan a la hora de dar sus comentarios.

“Aparte de la temática principal sobre las protagonistas del regional mexicano actuales Diana Reyes, Julia Palma, Alicia Villarreal y la desaparecida Jenny Rivera, y del pasado como Lucha Villa, Chavela Vargas, Amalia Mendoza La Tariácuri y otras personalidades que en su momento pusieron muy en alto el nombre de México en la música”.

Y añadió: “somos tres mujeres en la conducción que bien podemos dar nuestro punto de vista sobre el tema abordado y en cuestión del género del regional mexicano”.

Noche de reinas, bajo la producción de Esteban González, conducido por Eloisa, Gabriela y Kaira, cada jueves a las 19:00 horas por el canal Bandamax de televisión de paga, en el estreno tienen de invitada a Ingrid Lazper.

Por cierto, cada emisión desde su estreno este 22 por el canal Bandamax, tendrá sus podcasts Noche de reinas que lo puedes buscar en todas las plataformas digitales como YouTube.