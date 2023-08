Barby Juárez se sincera tras salida de La Casa de los Famosos: no debemos minimizar al rival

La “Barby” Juárez entró a “La Casa de los Famosos” porque jamás le ha gustado limitarse, y a pesar del miedo que sentía en un inicio por ingresar a un reality con tantas personalidades del espectáculo, aceptó el reto.

Al venir de un deporte tan competitivo como es el box, asegura que desde el día uno sabía que esta pelea no sería cosa fácil. “En el boxeo debemos estar preparados, porque nunca debemos minimizar a nuestro rival”, cuenta en entrevista. “Debemos mantenernos enfocados, no pensar en el rival de esa manera tan grande y echarle ganas”.

Puedes leer: La Barby Juárez queda fuera de La Casa de los Famosos: Team Infierno domina la gran final

“Todos estaban muy fuertes, llegaban pensando que iban a estar con grandes talentos. Una de esas fui yo, y mira que llegamos hasta el último. Y vimos como una Wendy, un Nicola, se hicieron súper fuertes dentro de la casa. Poncho que obviamente ya es fuerte en las redes, pero se volvió todavía más”, agregó.

Gossip La Casa de los Famosos: ¿Qué dijo la hermana de la Barby Juárez sobre su eliminación?

La atleta fue la penúltima eliminada del reality, cuya final será transmitida el próximo domingo 13 de agosto. A dos días de haber salido, se dice contenta con el resultado, pues aunque considera que fue un proyecto “muy loco”, le agradó haber vencido el miedo de entrar, y haberse mostrado al natural.

Desde el inicio, su mayor desafío fue el estar aislada e incomunicada de su familia, y dado que fue la última integrante del “Team cielo” que permaneció en la casa, la última semana se volvió todavía más dura al no tener a sus compañeros del equipo.









Entró en shock cuando su hija la visitó

Con respecto al desempeño del “Team infierno”, comentó que “desde quince días antes los vimos muy fuertes y unidos, un poco de tristeza porque al final ya no pudimos seguir haciendo más (con su equipo). Pero era parte del juego, sabíamos que más o menos íbamos a llegar así”.

Afirma que cuando se sentía intranquila cerraba los ojos y trataba de recordar que todo era un juego, y siempre siendo muy paciente. Sin embargo, confiesa que uno de los momentos más difíciles de su estancia fue el día que su hija la visitó.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Fue un poco como shock, porque ella casi nunca llora. Cuando lloró me espanté, dije qué está viendo o qué pasa, en ese momento me quise poner muy tranquila, mostrarle que no había problema, que estaba llevando todo relajada. Ya cuando se fue me cayó el 20 de que estuvo ahí”.

En estos primeros días fuera de La Casa de los Famosos, se ha dedicado a reencontrarse con su familia y sus mascotas. Y aunque disfrutó su participación, no tiene planes de entrar a otro reality en el futuro cercano.