Beli y Jared Leto ¡Triunfando como siempre!

Al parecer Belinda no bromeaba cuando dijo que estaba “triunfando como siempre”, y es que después de ser el centro de atención por su escandalosa ruptura con Christian Nodal, ahora se le ve muy contenta durante sus vacaciones en la playa, en la que se encuentra acompañada del cantante estadounidense Jared Leto.

A través de su cuenta de Instagram, Belinda ha compartido fotos y videos de sus vacaciones de verano, en la que se le ve practicando alpinismo con Jared Leto, despertando suspiros en los hombros, y tal vez una que otra envidia entre las mujeres.

“Cuando tus amigos te obligan a hacer algo que no quieres hacer y al final te gusta. PD: Arriésguense a escalar una montaña, aunque terminen perdiendo una uña, cuando lleguen a la cima se darán cuenta que todo pasa, que la vida es hermosa y que sólo se vive una vez… and you gotta live in baby… (sorry i took your shoes)”, compartió la intérprete de Luz sin gravedad en su cuenta de Instagram.

“Esta mujer es el verdadero “quien pudiera REINA”, “Estás viendo que no te superan y empiezas a subir estas fotos desde ayer… pobre ha de estar bien arrepentido”, “Beli con Jared Leto? GANANDO COMO SIEMPRE”, son algunos de los comentarios que se leen en las publicaciones en su cuenta de Instagram.

La mayoría de los cibernautas ha recibido el tema con humor, y son muchos los que hacen referencia a los tatuajes que Christian Nodal se hizo en el rostro después de su ruptura con Beli, y aseguran que Jared Leto terminará de la misma forma, pues Belinda le romperá el corazón.