Bob Dylan publicará en junio un nuevo disco, Rough and rowdy ways

LOS ÁNGELES. Con el estreno del tema False prophet, Bob Dylan anunció que el próximo 19 de junio publicará un nuevo disco, titulado Rough and rowdy ways, el primero con canciones inéditas desde Tempest, de 2012.

En el tema, con aires de blues, Dylan se lamenta por "otro día que no termina, otro barco que se va, otro día de ira, amargura y duda".

False prophet es el tercer tema nuevo que presenta Dylan en el último mes y medio y llega después de Murder most foul, una canción de casi 17 minutos que repasaba gran parte de la historia de Estados Unidos en el siglo XX; y de I contain multitudes, que toma su título de un famoso verso del poema Song of myself de Walt Whitman. Aunque no está confirmado oficialmente, se presupone que ambos formarán parte de este nuevo álbum de Dylan.

Este viernes se publicó en la web oficial de Dylan que Rough and rowdy ways estará disponible en formatos doble disco y doble vinilo.

El ganador del premio Nobel de Literatura tiene prevista una gira este verano por diferentes recintos de Estados Unidos. Sin embargo, la celebración de estos conciertos está entre grandes interrogantes, y muy probablemente deban cancelarse finalmente debido a las normas de confinamiento y de prohibición de eventos multitudinarios que se han decretado en el país para intentar frenar el avance del coronavirus.