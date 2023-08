¿Britney y Madonna en un mismo escenario?

Madonna espera que Britney Spears se una a su Celebration Tour, con la que conmemora 40 años de historia en el pop.

La información fue confirmada hace unos días por Page Six, de acuerdo con la publicación Madonna ya está en negociaciones con Spears para que esto sea posible en marzo del 2024, como parte de una de sus cinco fechas en Los Ángeles, Estados Unidos.

Si esto llega a buen puerto, significará el regreso de la princesa del pop a los escenarios, después de que en 2018 dejara los micrófonos.

Hay que recordar que las cantantes no solo son buenas amigas– Madonna fue una de las pocas invitadas a la boda de Spears con Asghari en 2022–; ambas comenzaron su relación siendo colegas tras el lanzamiento del tema Me against the music, que fue precedido por su polémico beso en 2003 en los Video Music Awards.

“Madonna quiere conmemorar en particular el vigésimo aniversario de su exitosa colaboración, Me Against the Music, que fue lanzada en octubre de 2003”, se lee en la publicación de Page Six.

Con Celebration Tour, Madonna también visitará México en 2024; sus fechas estaban confirmadas para enero, pero tras suspender el arranque de la gira por problemas de salud, las presentaciones fueron reprogramadas.

La intérprete de Like a virgin ahora pisará el Palacio de los Deportes en abril, ¿vendrá con Brit? Los fans cruzan los dedos.

Cabe mencionar que Spears, cuya tutela de 13 años terminó con éxito en noviembre de 2021, está planeando un nuevo álbum en medio de su último divorcio de Asghari, de 29 años. Y está apunto de publicar su libro autobiográfico The Woman in me (La mujer en mí), que se espera vea la luz en octubre de este año.