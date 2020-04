Callejo, un joven mexicano que se abre paso en el ritmo urbano

Callejo es un cantautor originario de Cancún, Quintana Roo, que se ha abierto paso en la escena urbana gracias a canciones como Hakuna Matata, Pandora y Ella lo sabe al lado del colectivo Caribe Mexicano. Hoy lanza Anatomía una canción compuesta por el mismo y con música de Meny Méndez.

“Anatomía habla sobre un amor que es tan fuerte que compartes con una persona a la que no le puedes quitar los ojos ni las manos de encima y quieres estar ahí pegado todo el tiempo. La canción la llevamos a un plano que va más allá de lo sexual o de lo físico, se centra más en el sentimiento, eso es lo que quise transmitir, sí, darle el beat que tiene muchas veces el reguetón, que es un poco de cachondeo, pero con la diferencia de tener una letra en la que le canto al amor, que es mi inspiración”, dijo Callejo en entrevista para El Sol de México.

Para fortuna de los seguidores del artista, el video que complementa esta canción se realizo antes de que se declarara obligatoria la cuarentena.

“Este video lo grabamos totalmente en estudio representando la sensación de estar metido con esa persona que quieres, tanto que todo lo demás se te olvida, por eso los protagonistas del clip están encerrados en un cuarto y nada más existen ellos dos mientras todo a su alrededor pasa”, aseguró.

Para llegar a ser firmado por la disquera que ahora lo respalda, Callejo tuvo que forjar una trayectoria en la que una de sus luchas principales fue abrirse paso como mexicano en el género urbano dominado por exponentes colombianos y puertorriqueños.

“Empecé con el proyecto Caribe Mexicano, una parte muy importante de que esto empezara a avanzar y que mucha gente nos volteara a ver fue el apoyo de nuestra gente en Cancún, eso ayudó a que la música pudiera llegar a todo México y ahora gustamos muchísimo en muchos lados del país. Creo que si llegas con una propuesta interesante te puedes abrir paso entre la amplia oferta de artistas urbanos, los mexicanos somos un grupo muy pequeño y entonces nos queremos unir para generar nuestro propio sonido y colarnos completamente en el gusto de nuestro público y que nos identifiquen”, declaró el también multi-instrumentista.

Para continuar buscando su propio sonido, Callejo, aprovecha esta cuarentena para incentivar su lado creativo y crear nueva música.

“Estoy haciendo muchos coros, no me estoy clavando tanto en todo lo demás de la letra, ahorita me estoy dedicando a sacar muchas ideas para luego escoger cuales de ellas me gustan más y ya desarrollarlas al cien, de repente me ocurre algo ahí en la sala viendo la tele y lo grabó, lo escribo, para trasladarlo al estudio en algún momento”, aseguró.