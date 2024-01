Famosos bloquean comentarios en redes por caso Epstein

Figuras como Oprah Winfrey, Tom Hanks y Naomi Campbell bloquearon los comentarios de sus respectivas cuentas de Instagram, luego de que en redes sociales se difundieron versiones de que están asociados al caso del magnate Jeffrey Epstein.

Esto derivado de las críticas que comenzaron a recibir, por presuntamente haber acudido como invitados a la isla del millonario acusado de prostitución infantil. Sin embargo en la revisión realizada por El Sol de México, no se encontraron ninguno de estos nombres, e incluso el programa USA Today desmintió que Oprah Winfrey sea mencionada.

Hasta ahora, ninguna de las figuras que han sido asociadas con el caso, incluso quienes se ha comprobado que aparecen en los documentos, han emitido declaraciones ni comunicados.

El compilado de archivos liberado el miércoles, es el primero de varios que se van a dar a conocer en las próximas semanas, los cuales contienen testimonios, demandas, hojas de mensajería y artículos periodísticos, que revelan los nombres de quienes tuvieron algún contacto con el magnate.

Los primeros papeles públicos pertenecen a una demanda por difamación, presentada en 2015, por Virginia Giuffre, una de las víctimas de la red de trata sexual del magnate, en contra de la expareja y socia de este, Ghislaine Maxwell.

Famosos implicados

En la revisión realizada por El Sol de México, figura el nombre de la cantante Rihanna, el cual aparece en una hoja de mensajería, contenida en un juego de documentos presentado por Virginia Giuffre. La intérprete de “Umbrella” tampoco se ha pronunciado al respecto, ni ha hecho cambios en sus redes sociales.

Asimismo, aparecieron los nombres del escritor y editor John Brockman, el compositor Jerry Goldsmith (autor de la melodía de los estudios Universal), y la actriz Melissa Hanes, en registros de llamadas.

En una de las declaraciones un testigo, dice que vio en la casa de Jeffrey al príncipe Andrés y a su esposa Sarah Ferguson, quien según su dicho, sólo estuvo unas horas, mientras que Andrés iba a la isla “cuatro o cinco veces al año”, donde permanecía dos o tres días.

El testigo, quien formaba parte del servicio, admite que nunca escuchó conversaciones entre Epstein y sus invitados, pero entre éstos, vio a muchas celebridades, como Andrés y Sarah, o un par de “misses”, Miss Yugoslavia y Miss Alemania, de quienes no supo su nombre. “Pero había muchas reinas y otra gente famosa que no puedo recordar. Abogados famosos como Alan Dershowitz”, quien se quedaba a dormir, agrega. Según su testimonio, Donald Trump nunca se quedaba y comía en la cocina. Y afirma no haber visto nunca al mago David Copperfield.

Éste último apareció en un listado perteneciente a la demanda de Epstein en contra los abogados Scott W. Rothstein y Bradley J. Edwards, y la firma legal L.M. En dicha lista también figuran Tommy Mottola, el ex director de Sony Music y esposo de Thalía, los ex presidentes estadounidenses Donald Trump y Bill Clinton, y un profesor de la Universidad de Harvard.