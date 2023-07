Benito López inicia su camino como solista tras su paso por la Sonora Santanera

Benito López, ex vocalista de La Internacional Sonora Santanera se lanza como solista con el tema La Felicidad en versión cumbia flamenca.

“La Felicidad es la primera canción que grabo en estudio con arreglos míos, se va a incluir un próximo álbum debut de cantante. La elegí porque cuando era niño mi señora madre me la cantaba y desde siempre me gusta la letra”, dijo en conversación con El Sol de México.

El cantante romántico quien en sus actuaciones en vivo va respaldado de una sonora de nueve músicos, con la direción musical del trompetista Alfredo Pino Cruz, también interpreta los temas La Boa, Luces de Nueva York y Urge, que antes cantó con La Internacional Sonora Santanera.

“Fui voz de La Internacional Sonora Santanera durante 13 años -desde 1996 a 2009- y también de la Sonora de Gildardo Zárate otros 13 años posteriores, y ahora desde el año 2022, estoy en plan de solista”, detalló.

El artista veracruzano dijo que para él “ha sido una bendición haber llegado a dos grupos consolidados de sonoras, en los que interpretó lo mismo boleros que sus clásicos éxitos.

“Sin embargo, es un arma de doble filo, porque hay tantas agrupaciones que tocan la misma música tropical romántica y con el mismo nombre de grupo, no es sencillo; para ninguna de las agrupaciones. Y para mí como ex voz, mucho menos.

La Sonora Santanera prepara gira / Romina Solís | El Sol de México

“Pero sé que en los lugares que he cantado sí la gente me recuerda y me demuestra su cariño y afecto por haber iniciado con la Sonora Santanera, porque en mi caso, he sido totalmente honesto y sí me han aceptado”, reseña.

SUS ANÉCDOTAS

Benito López, quien interpreta varios estilos musicales expresa que “voy para cantar a todos los escenarios pequeños o grandes y a colocar mis nuevos temas para que sean icónicos como El mudo o El ladrón”.

Y comenta el solista: “Ahora mi finalidad es seguir produciendo música con lo que aprendí en las sonoras, con lo que sé que le gusta al público. Tengo muchas ideas para seguir creando canciones y seguir como quedar en el recuerdo del público”.

López considera que al varias Sonoras Santaneras, “el grupo ya no tiene una identidad, se ha fracturado hasta el nombre artístico. Cuando yo llegué a la Sonora Santanera tenía 26 años. Claro que si conocía su música, pero no había comprado un disco, conocía sus canciones porque son parte de la identidad de los mexicanos y me di cuenta que cuando oyen sus interpretaciones la gente llora porque recuerdan a sus seres queridos”.

“Estos temas son entrañables y es lo que persigo con mis nuevas canciones, que se vuelven entrañables en el gusto de la audiencia”.

Para Benito López, los maestros de la Sonora Santanera son Silvestre Mercado, Pepe Bustos, Juan Bustos y Andrés Terrores, ya desaparecidos, “siempre serán mis homenajeados al cantar los temas que ellos interpretaron como santaneros originales”, explica.

Entre las anécdotas que rememoró Benito fue estar presente en dos escenarios totalmente opuestos. “En dos días vivimos dos hechos muy importantes que se me quedaron grabados en mis recuerdos. Fuimos a cantar al Auditorio Nacional porque había un evento con alfombra roja, meseros con guantes blancos ofreciendo vino blanco, vino tinto. Yo estuve junto al maestro Silvestre Mercado. Luego de este evento, nos fuimos a Chiapas, el baile que amenizamos en un terreno con piso de tierra y para saltar hacia el escenario o bajar del mismo teníamos que tomar a una vaca para dar el brinco.

“Me dice el maestro Silvestre: Esto es lo bonito de nuestro trabajo, cantas en distintos escenarios en formas y lugares; sin embargo, el tono de La Boa, siempre es el mismo”.