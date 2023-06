Los románticos de Zacatecas estrenan disco Futura Plaza

Tocados por la pandemia y el contexto de violencia que se vive en país, pero sin perder su locura esencial, la banda Los Románticos de Zacatecas en su nuevo disco Plaza Futura, vienen con un ritmo más “oscurón”, “espiritual” y “roquero” según definieron ellos mismos, diferente del que vienen acostumbrados a interpretar desde 2007, cuando comenzaron su historia

Los músicos presentarán este nuevo material, en el que será su primer concierto en el Lunario del Auditorio Nacional de la Ciudad de México el próximo 13 de julio, el cual prometen “se va poner perrón”, por la cercanía que permite este escenario con el público.

“El concepto de Plaza Futura habla de cómo pensaban en los noventas que iba a ser el futuro, ahora nosotros estamos en ‘los dos mil veintes’ y ese futuro en realidad es muy diferente a lo que se pensaba. Creemos que este disco, más que los otros, es un viaje a nuestro interior, en el sentido de que tratamos de exponer lo que nos estuvo pasando en el tiempo en que lo fuimos haciendo, pero de una manera más directa y con referencias al rock más clásico sin tantas fusiones”, explica en conferencia de prensa Manzanas, vocal y guitarra del grupo.

“Siempre teníamos unas letras en las que tratábamos que fueran de un rollo muy bolero y romántico, pero creímos que la situación actual ameritaba hablar de otras cosas. Entonces lo que hemos aprendido de eso es el poder cambiar, dentro de la onda de hacer canciones de amor y desamor, poder meterle mensajes entrelineas de la violencia que hay y otras cosas que uno vive en su día a día”, agrega el cantante, quien reconoce que lanzaron con algo de temor este álbum, pero del que están agradecidos, pues ha tenido buena recepción.

DEJAN QUE LAS CANCIONES FLUYAN

Al haber puesto énfasis en que ahora crearon canciones con referencias al contexto social, este diario les preguntó a los músicos si consideran necesario que los artistas dejen de ser indiferentes a la realidad que los rodea.

“Yo soy de la idea de que si haces algo artístico eres libre de tenerlo(el contexto social) o no en cuenta. A veces salen productos que no tienen nada que ver con lo que está pasando, pero si da la situación, como es nuestro caso, que te comienza a afectar y llega a permear en las canciones, hay que dejarlo fluir. No creo que la autocensura deba existir, nosotros somos abiertos a lo que pidan las canciones”

“Nosotros no nos sentimos que seamos muy políticos o de protesta, porque sabemos que hay gente que sí lo hace y que lleva muchos años haciéndolo[...]. El resultado puede parecerles a algunas personas un poco más contestatario o no, nosotros sólo nos dejamos fluir por la energía de la canción”, agrega el Manzanas, quien admite que el contexto de violencia ha alcanzado números nunca antes vistos.

VIBRA

Sobre el “cotorreo” que van a armar en el Lunario, los músicos se encuentran contentos de presentarse frente al público chilango, pues los han “recibido muy bien desde siempre”. Es por eso que los cantantes afirman que este concierto va a tener esa vibra que tenían sus primeros “toquines”, en casa de La Narvarte, El Ajusco y Privadas perdidas de la ciudad.

“Nosotros siempre hemos tratado de mantener esa vibra. Mucha de nuestra una gran conexión con la CDMX, es por eso de los “fiestones”. Fue una recepción que no esperábamos de la ciudad, que nos dio una nueva perspectiva que no conocíamos.

Estando en Zacatecas nos decían que el rock no tenía futuro, que tenías que ser de la onda regional o romanticona para poder triunfar, pero al ver que ahí había un gran público de rock, con tradición, nos dimos cuenta de que había gente que estaba lista para escuchar lo que hacíamos”, finaliza Manzanas, quien sumó que habrá posibles invitados, pero que siempre esperan que sean colaboraciones muy orgánicas, que irán viendo.