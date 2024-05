Gestionaré en favor del comercio: Armida Siqueiros

La candidata de Movimiento Ciudadano (MC) a la diputación local del distrito 11, Armida Siqueiros Hernández, aseguró que, de ganar la contienda electoral, uno de sus compromisos será gestionar apoyos en favor de los comerciantes del municipio de San Juan del Río, esto con el fin de promover el desarrollo de este sector económico, considerado como uno de los más importantes.

Durante una reunión con integrantes de la Cámara Nacional del Comercio (Canaco) en San Juan del Río, la aspirante afirmó que, de llegar al Congreso Local, será una representante cercana con los diferentes sectores que forman parte de la sociedad. En ese sentido, aseguró que una de sus propuestas es desarrollar mesas de trabajo con comerciantes para hacer equipo y crear un proyecto factible y alcanzable.

Añadió que además de trabajar de la mano con el comercio sanjuanense, también gestionará para que existan apoyos en favor de este sector y con ello promover su desarrollo. Agregó que para alcanzar estos objetivos es necesario generar una sinergia con los distintos niveles de gobierno.

“Mi compromiso es ser una diputada cercana, que pueda tocar puertas de la mano con ustedes. Si no nos mantenemos cercanos nada se podrá logar, si no hacemos equipo con gobierno municipal, estatal y federal no vamos a alcanzar nuestros objetivos”, comentó la aspirante del partido naranja.

En la reunión con la Canaco en San Juan del Río también participaron otras figuras de MC que buscan un cargo local de elección popular, tales como el aspirante al ayuntamiento, Víctor Rocha Basurto; y el candidato a la diputación local del décimo distrito, Carlos Mier Montes. Durante el encuentro con los miembros de la cámara de comercio, los candidatos aseguraron que la seguridad es un tema fundamental para el sector.

En ese sentido, afirmaron que, de manera conjunta, trabajan en una propuesta para la creación de una Fiscalía Especializada en la que los comerciantes se puedan denunciar los actos de los que son víctimas. Añadieron que dentro de esta instancia se podrán hacer denuncias anónimas, además de que contarán con un grupo de apoyo que los acompañe, todo ello encaminado a que los delitos no se queden impunes.

Asimismo, explicaron que una de sus propuestas es la creación de una ventanilla única en donde se digitalicen los trámites gubernamentales y se unifiquen las solicitudes de licencias municipales, licencias de alcohol, a fin de regularizar el comercio en San Juan del Río y en toda la entidad.

Por otra parte, Armida Siqueiros mencionó que es necesario asignar un presupuesto de apoyos económicos para los jóvenes que quieran iniciar con su negocio.