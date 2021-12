Carmen Salinas nunca habló de la muerte, ella quería vivir y seguir trabajando: hija de la actriz

María Eugenia Plascencia Salinas, hija de doña Carmen Salinas, confirmó que la artista será incinerada este sábado y sus cenizas descansarán junto a las de su hijo Pedro Plascencia, la de sus padres, hermanos y demás familiares.

En la telenovela "Mi fortuna es Amarte" de Nicandro Díaz, que fue su último trabajo, como cosa del destino, su personaje Doña Magos dijo en uno de sus diálogos: “Hasta que Dios lo permita, seguiré aquí”.

Hija de Carmen Salinas narra el último momento con su madre

Al respecto María Eugenia expresó: “Cómo son las cosas. Hizo un papel que ya fue real. Mi mamá nunca habló de la muerte, tenía ganas de vivir, vivía por mí, por sus nietos, por sus yernos, por ustedes los periodistas. Ella deseaba seguir viviendo y entregar su trabajo como siempre”, declaró La Nena, como es conocida también María Eugenia, en la funeraria donde es velada la actriz.

“Les agradezco el cariño, el amor a mi madre, sus oraciones. Ya no pudo seguir, ya está con mi hermanito Pedro, mi tío El Chatito, mis abuelos", agregó.

"En sus últimos momentos fue cuando se le bajó la presión, nos avisaron, subimos a su habitación para verla y fui a despedirme de ella. Le dije: mamacita linda sé que ya tienes que partir, no te preocupes por nadie de nosotros, vete en paz, llega con mi hermanito, con El Chato, tus papás, tus hermanos. Vete bien, mamita linda. Te vamos a extrañar mucho".

Con esa baja de presión, abundó, "los médicos nos dijeron que saliéramos, y ya no pudimos estar en sus últimos minutos de vida, porque eran cerca de las ocho de la noche y creo que mi mamá falleció cerca de las once, no sé bien la hora, porque ya no pregunté”.

Entre una multitud de reporteros en el estacionamiento de la funeraria en Félix Cuevas, la hija de la primera actriz aseguró que entre las enseñanzas que le deja su madre están “el respeto, el cariño y el amor hacia mi familia y hacia todos, como a ustedes, los periodistas”.

Reconoce que sí fue sorpresiva su muerte: “Yo pensé que iba a salir adelante, por ella misma. Yo le hablaba y le ponía mis manos en sus pies para hacer sus masajes y mi mamá tenia reacciones. Yo esperaba un milagro. Le pedía ir a la Virgen de Guadalupe que la ayudara hasta me iba ir a la Basílica".

El funeral será público, pues, recordó María Eugenia, “mi mamá amaba a todos”, por lo que además confío en que alguna institución como el IMCINE, o la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, organicen algún homenaje a la actriz y productora.