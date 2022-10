El emotivo reencuentro de Michael J. Fox y Christopher Lloyd de Volver al Futuro en Comic Con

Una de las franquicias en el cine más influyentes y favoritas de los fanáticos es Volver al futuro, la cual se convirtió en un símbolo de la cultura popular mostrándonos una historia de viajes en el tiempo.

Contando con 3 películas protagonizadas por los actores Michael J. Fox y Christopher Lloyd, Back to the Future se convirtió en la película más taquillera de 1985, y es tanta su importancia entre los fanáticos, que una de las convenciones más grandes en el mundo de películas y comics logró lo inesperado, reunir nuevamente a los actores.

En una de las mayores ovaciones de la historia de esta convención, el reencuentro entre Marty McFly y el Doctor Emmett Brown será uno de los momentos en que los asistentes a la Comic Con 2022 en Nueva York recordaran para toda la vida.

Los actores fueron invitados al panel para hablar sobre la trilogía dirigida por Robert Zemeckis. El reencuentro fue bastante emotivo pues, ambos actores fueron recibidos por aplausos y gritos de los fanáticos, los cuales tuvieron la oportunidad de hacer una ronda de preguntas sobre su carrera cinematográfica, así como sobre la franquicia.

Una de las preguntas sirvió para contar como fue ese primer encuentro entre los dos actores. Fox recordó cómo Eric Stoltz formó parte de Volver al Futuro en el papel de Marty durante cinco semanas hasta que este se sumó a la película.

"Lo mejor de 'Regreso al Futuro' fue trabajar con Chris", dijo Fox

Lloyd contó su experiencia y cómo en una comida a la 1 de la madrugada se les dijo a Lloyd y al reparto que entraría un nuevo actor para interpretar a Marty, y ese sería Fox.

Ya por último, ambos actores agradecieron a los fanáticos por haber hecho posible asistir a una gran cantidad de eventos / Foto: AFP

Apenas aguanté las primeras seis semanas, ¿y ahora tengo que volver a hacerlo?". Recuerda que pensó Lloyd, antes de decir que los dos tenían una "química inmediata".

Fox, quien cabe recordar se le diagnosticó Parkinson, se pronunció sobre los beneficios de ser optimista, contó que entendía más la enfermedad y "quería ayudar a otras personas que, como yo, padecen esta dolencia", con la idea de financiar una investigación científica que permita encontrar una cura.

Ya por último, ambos actores agradecieron a los fanáticos por haber hecho posible asistir a una gran cantidad de eventos debido al gran cariño que existe a la película.

Tras este encuentro, ambos se fundieron en un abrazo que quedará grabado como uno de los más emocionantes entre estos dos grandes del cine.

Comic Con y la pasión por el disfraz

En Comic Con también se celebran paneles sobre el mundo fantástico, las series y las novelas gráficas, y se ofrecen todo tipo de productos, desde cromos o chapas por diez dólares hasta figuras o posters originales de artistas.

Sin embargo, uno de los ingredientes más jugosos son los disfraces de los visitantes, que arremolinan a numerosos curiosos que no dudan en hacerse fotos con entusiasmados soldados del imperio de la Guerra de las Galaxias, personajes manga, el doctor Óctupus o Batman y Robin, que se pasean por los pasillos de la feria como si fuera su casa.