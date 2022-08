Esta canción representa lo que soy: Danna Paola sobre el estreno del video XT4S1S

Danna Paola se encuentra en uno de sus mejores momentos de vida, según reveló en conferencia de prensa.

La artista por fin encontró su propio estilo musical, el cual refleja en su nuevo sencillo “XT4S1S”, mismo que estrenó hoy por la tarde el videoclip oficial.

“Decidí hacer lo que quiero, a mi manera, por primera vez dentro de mi carrera; esta canción representa todo lo que soy y por qué amo la música. No es que las anteriores canciones que lancé no me hayan conectado, pero XT4S1S es toda una historia que al escucharla te pone de buen humor.

“Para lograr identificar quién soy y cuál es mi estilo tenía que romper inseguridades, miedos y el qué dirán; yo quise expresar mi arte a mi manera y descubrí que lo más difícil ha sido frenarme porque hubiera hecho mucho más, aunque estoy súper satisfecha del resultado más de lo que me imaginaba”, afirmó Danna en un encuentro con medios.

En sólo trece días que lanzó su nuevo sencillo que formará parte de un nuevo álbum y concepto de la también actriz, el tema alcanzó más de 8 millones de reproducciones en plataformas y 3 millones de vistas en sólo su lyric video.

“Es muy loco cuando todo se pone en números. Siento mucho orgullo porque no ha sido fácil, sigo creyendo en mí, van cuatro años desde que regresé a la música, escribiendo letras y descubriendo esta parte de mí como cantautora creativa.

“Soy una artista que me enfoco en crear música que me genere mucha adrenalina, la música es una droga y soy una adicta de la música. No me enfoco sólo en los números sino en el fandom tan fuerte que tengo allá afuera, estas cifras no serían posibles sin todos ellos que me apoyan en cada etapa”, aseguró.

Esta es la primera canción que Danna compone y produce junto a su novio Alex Hoyer, con quien además conducirá los Kids Choice Awards este sábado.

“Dentro de nuestra relación hay varias relaciones que funcionan bastante bien, somos mejores amigos, si no fuéramos novios seríamos muy buenos amigos. Álex es alguien que me impulsa mucho y nos apoyamos mutuamente; verlo tocar el piano o la guitarra a la luz de la luna es lo más chingón de todo.

“Es increíble (su relación), una de las cosas más bonitas que he aprendido es a ser libre, es una persona llena de luz de amor y centrada, nos admiramos mutuamente en todo”, expresó.

Por otro lado, respecto al video que compartió con Rosalía en el backstage luego del show de la española en el Auditorio Nacional, la actriz de Atrévete a Soñar compartió que su amistad se remonta hace cuatro años mientras rodaba la serie Élite, en España.

“Es alguien que admiro mucho, es un ser genuino, un ser humano muy neto que sigue su corazón y es muy agradecida y se me hizo lindo encontrarnos en el Auditorio Nacional.

“Creo que en México falta ese apoyo entre mujeres en lugar de competir entre nosotras”, dijo previo a adelantar que realizará una colaboración con Sofía Reyes.

Danna Paola comenzará en octubre con un tour homónimo al sencillo con el que recorrerá Veracruz, San Luis Potosí, Guadalajara, Monterrey, Mérida y la Ciudad de México.