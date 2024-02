“¡Dejen que Beli factureeeeeeee!” defienden fans tras lanzamiento de su nuevo sencillo

“¡Dejen que Beli factureeeeeeee!”, señalaron algunos cibernautas tras el lanzamiento de “Cactus”, el más reciente sencillo de Belinda y del que se cree que es la versión de la cantante respecto su relación con Christian Nodal.

Los fans de Belinda parecen haber estado ansiosos por este momento en el que la artista finalmente regresara con nuevo material, especialmente tras su separación con Nodal en 2022.

Hasta el momento, solo Christian Nodal había lanzado canciones que giraban entorno a su separación de la cantante de pop, por ejemplo: “Ya no somos, ni seremos”, “La despedida” (la cual originalmente era un dueto con Belinda), “Por el resto de tu vida” y, la más reciente, “La intención”, sencillo que fue lanzado en colaboración con Peso Pluma hace una semana.

En esta nueva rola de Belinda, la cantante se renombra como “Beli-K” haciendo alusión a este renacimiento. “Cactus” hace alusión a dejar atrás una ruptura y liberarse a través de la música: “hoy quiero sacar todo esto que lleva cargando mi corazón, porque la terapia ayuda, pero la música sana más, cabrón”.

En redes sociales se ha criticado a la cantante por “no soltar” a Nodal por la frase “¿de qué te sirvió tatuarte mis ojos, para luego borrarlos con otros”; no obstante los fans de Beli han salido a defender su derecho a contar sus experiencias a través de sus canciones.

“Esque el pinche de Nodal se la paso mameeeeee y mameeeeee y mameeeeee, habló de ella y hasta de su mamá y se la paso twiteando mamadas y la Beli mira no dijo naaaaada.. pero el pecho no es bodega, ahora soporten”, indicó un usuario. “Nodal sí pudo hablar dlv de ella y hacerle canciones, pero ella no puede hacer una canción contando su parte porque le dicen resentida”, añadió otro. “La neta el Nodal si fue un patán que siempre habló mal de ella con todo mundo y se comportó como niño chiquito. Belinda nunca dijo nada, siempre fue prudente y dio tiempo al tiempo. Ahora que soporte el Nodal”, aportó un cibernauta a la discusión.

Fans comparan el regreso de Belinda con el de Shakira y celebran la intención de ambas de “facturar sus penas”. “Que Belinda facture con lo que sintió en su momento y que Nodal chingue a su madre mil veces”, enfatizó un fanático.