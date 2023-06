Drew Barrymore, “Los medios han estado jodiendo con mi vida desde los 13 años”

Después de que New York Magazine publicara un perfil sobre Drew Barrymore (actriz, directora y productora estadounidense) en su más reciente edición en donde habla sobre aspectos de su programa de televisión y mencionara sobre la complicada relación que mantiene con su madre; Page Six, un sitio de chismes de artistas, sacó de contexto las palabras de Barrymore y publicó un artículo haciendo alusión a que la actriz “no puede esperar a que su mamá fallezca”.

“Nunca he dicho que deseo que mi madre fallezca, ¿cómo se atreven en poner esas palabras en mi boca?”, expresó molesta la actriz en un video que publicó en todas sus redes sociales. “He sido vulnerable y he tratado de asimilar una muy difícil y dolorosa relación al mismo tiempo que he admitido lo difícil que es mientras que el padre este vivo”, puntualizó.

Drew Barrymore saltó a la fama con su papel en la película E.T, el extraterrestre; no obstante, vivió una infancia sumamente complicada marcada por abuso de sustancias ilícitas. En su primer libro autobiográfico de 1990, “La niña perdida”, narra la lamentable pérdida de una infancia y del intento de una joven estrella en ascenso por recuperar algo de orden a su caótica vida. En la publicación dirigida a todos los medios de comunicación, expresa que ese tipo de sitios sólo han “jodido” su vida desde que tenía 13 años y que deseaba que la dejaran en paz.

Desde su primera emisión en septiembre de 2020, el show de Drew Barrymore se ha posicionado como un programa de televisión diurno que se caracteriza por presentar historias de interés humano, invitados famosos y con segmentos sobre estilos de vida. Siendo Drew la conductora, le aporta al programa el humor y optimismo contagioso que lo hace destacar como un favorito de los televidentes.

El público ha descrito su programa televisivo como “terapéutico” y para la misma Barrymore ha sido una experiencia catártica, según sus propias palabras. Ha tenido un sinfín de invitados en el programa, pero las más significativas para la audiencia han sido las entrevistas con Jennete McCurdy, ex estrella infantil de Nickelodeon en el show iCarly, y Brooke Shields, modelo y actriz estadounidense, con quienes habló sobre las dificultades de ser actrices infantiles y tener padres abusivos.

De momento la actriz se encuentra enfocada en su programa de televisión y, como expresó en su entrevista para “New York Magazine”, en sanar y perdonar a su niña interior.

