Eiza González sigue triunfando en el extranjero: ahora es la imagen de esta marca de lujo

La actriz Eiza González ha conseguido posicionarse a nivel internacional como una de las personalidades más influyentes de los últimos tiempos. Desde que puso la mira en el extranjero, su popularidad ha crecido, participando en producciones reconocidas de Hollywood, y desfilando en ceremonias prestigiosas como los Oscar y los Globos de Oro.

La marca Louis Vuitton decidió que la artista mexicana debía ser la imagen de su perfume On The Beach, una fragancia inspirada en aromas de la playa. Ella reconoció que su colaboración en esta campaña era una muestra de representación para todas las mujeres mexicanas y latinas, ya que su color de piel, forma de ojos y demás rasgos eran sinónimo de inclusión y diversidad.

Lingering with softness. Body painted by artist #AlexIsrael based on his 2013 “Untitled (Flat)” artwork, actress #EizaGonzalez perfectly embodies the California vibes of #LouisVuitton’s latest Cologne Perfume, On the Beach. Learn more at https://t.co/845dSK7Bey #LVParfums pic.twitter.com/K9vbKFihpe — Louis Vuitton (@LouisVuitton) April 9, 2021

González fue contactada por la revista estadounidense Vogue para que hablara sobre su experiencia en este proyecto de índole artístico, donde lució un Body Paint con tonos cálidos diseñados por Alex Israel. Comentó que de joven creció viendo personas diferentes a ella en los medios de comunicación, un hecho que buscaría cambiar porque considera que todos los cuerpos son válidos.

Relató que con este proyecto pudo demostrar que no existe un solo molde para tener éxito, aunque siempre le habían planteado que necesitaba seguir ciertos estándares. En este sentido, reiteró que su intención principal es normalizar la imagen de todas para que puedan sentir que el mundo las está viendo.

An infinite escape. Based on the artist’s 2013 artwork “Untitled (Flat)”, #AlexIsrael body painted actress #EizaGonzalez in a gradient of sunset-inspired shades. Discover On the Beach, the latest #LouisVuitton Cologne Perfume. — Louis Vuitton (@LouisVuitton) April 11, 2021

LOS INICIOS DE EIZA GONZÁLEZ

Lo joven modelo nació el 13 de enero de 1990, en Sonora, México. Es hija de Glenda Reyna y Carlos González, quien falleció cuando la actriz tenía 12 años. Ella se mudó a la ciudad de México para comenzar su carrera, en el 2003 entró a la escuela de artes de Patricia Reyes Spíndola. En el año 2007 interpretó a Dolores Valente, en la telenovela ‘Lola érase una vez’.

Un año después trabajó en el programa de drama ‘Una familia de tantas’, en ese mismo periodo colaboró en un episodio de ‘Mujeres asesinas’. En el 2010 protagonizó la serie juvenil ‘Sueña conmigo’.

Debutó en el cine en el 2013 con la película ‘Casi treinta’, dándole vida a Cristina. Su primera producción en Hollywood fue ‘Baby Driver’, aquí trabajó con los actores Ansel Elgort, Kevin Spacey y Lily James.

Thank you ❤️❤️ https://t.co/PNd9PrOYNA — Eiza Gonzalez Reyna (@eizamusica) January 31, 2022

Eiza consiguió más papeles en películas estadounidenses; fue Carlala en “Welcome to Warren”, más tarde salió en ‘Alita: Battle Angel’. En el 2019 hizo una de sus actuaciones más icónicas al participar en 'Rápidos y Furiosos'. En años recientes, estuvo en la cinta de Netflix ‘Bloodshot’. Fue la villana principal en ‘Godzilla vs Kong’. Su último proyecto se llamó ‘Ambulancia’, aquí colaboró junto a Jake Gyllenhaal.

EIZA GONZÁLEZ SERÁ MARÍA FÉLIX

Se confirmó que Eiza González será María Félix en una nueva producción que narrará los hechos más importantes de la primera actriz, comentó que la filmación se realizará en México, por lo que pretende generar más oportunidades de empleo en la nación.

Eiza Gonzalez will star in & produce biopic about Mexican film icon Maria Felix. Matthew Heineman will direct.



The team is currently looking for a Latin American writer to adapt Felix’s life for screen & have partnered with her estate.



H/T @DEADLINE https://t.co/hygo7zJcAx pic.twitter.com/Hisj3hubrM — Eiza Gonzalez News (@EizaGonzalez_HQ) August 2, 2021

De esta manera, señaló para la revista Vogue que está muy entusiasmada por hacer este papel, ya que representará a una persona que siempre ha admirado, y espera que todo salga bien por el respeto que le tiene a su carrera.

“Contaré una historia de una mujer increíblemente potente y con mucha personalidad, muy compleja, ¿sabes? Multifacética, multidimensional, que no es ni una villana, ni un ángel y eso es algo que para mí es muy importante reintroducir: esta mujer contemporánea que es real, que también tiene fallas”, detalló.





