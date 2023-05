El fenómeno Luis Miguel rompe paradigmas

Todo un fenómeno a nivel nacional resultó el anuncio de la gira de Luis Miguel por México, Estados Unidos y parte de Latinoamérica, desde que se dio a conocer que tras 4 años el cantante regresaría con los éxitos que lo colocaron como el máximo vendedor y artista mexicano que cosechó discos de Oro, Diamante y Platino al por mayor.

Desde su anuncio las personas se encontraban a la expectativa e inundaron las redes sociales, donde la gira de Luis Miguel Tour 2023, acaparó todos los titulares en los medios de comunicación.

En entrevista para el programa de Gustavo Adolfo Infante, Víctor Hugo Sánchez, quien trabajó por muchos años con el artista, platicó acerca de toda esta controversia que ha causado el regreso a los escenarios del intérprete de "Cuando calienta el sol".

"Sin duda es un cuate muy inteligente, además de estar rodeado de un equipo de primer nivel que lleva perfecto sus giras, su comunicación. Y por ejemplo, en cuanto anunciaron sus próximas presentaciones, comenzaron hacerlo presente en redes sociales, con situaciones personales - algo que nunca hace-, como subir el pasado 10 de mayo la foto de su mamá, y esto sin duda es para recordar lo que pasó hace algunos años, cuando se dijo que Luis Miguel, se había quedado huérfano, las mujeres como de 50 años querían ser sus mamás, las "chavitas" las mamás de sus hijos, y hoy quieren que vuelva ese tipo de sentimiento entre las fans", mencionó.

"Si te fijas, utiliza fotografías anteriores, no se ha manifestado para nada y eso es justamente lo que le encanta a su gente, causar esa expectativa".

También durante la entrevista el promotor refirió que en México pasa un fenómeno extraño, pues el adquirir los codiciados boletos es más un tema de estatus, que de ser admirador de "El Sol".

"No creo que todos los que compraron boletos sean tan fans de Luis Miguel, es más el estatus que les da haber adquirido una codiciada entrada, algo como lo que sucede en la Fórmula Uno, no todos son grandes conocedores pero es estatus estar en el autódromo", refirió mientras los conductores del programa afirmaban la respuesta y Gustavo Adolfo, mencionó que en Estados Unidos aún había entradas, "me metí al concierto de Nueva York, y aún hay boletos".

Tal vez sea el misticismo con el que siempre se ha manejado el cantante, incluso el que se hayan hecho campañas de desprestigio en su contra como recordarle al público que es un deudor alimentario con los dos hijos que procreó con Aracely Arambula, o ser un padre ausente en la vida de Michelle Salas, su hija mayor que tuvo con Estefani Salas, cuando ambos eran unos jovencitos y este siempre la negó.

Incluso sus exitosas series transmitidas por Netflix que a más de uno de los involucrados no les causó nada de gracia aparecer en la biografía, pues a decir de quienes aparecieron en "Luis Miguel: La Serie", como el conductor y ex íntimo amigo de Jorge "El Burro" Van Rankin, todo lo distorsionaron "hicieron creer que él era la víctima, quien sufrió traiciones y que por buena gente los disculpó, dejó en mal a mucha gente y no todo eso es verdad", mencionó "El Burro" en algunas entrevistas que otorgó a diferentes medios.

Sea cual sea la razón del éxito taquillero por lo menos en México, Luis Miguel a quien desde niño lo apodaron "El Sol", es un pedazo de artista, que siempre ha cuidado sus presentaciones, dando lo mejor de sí en el escenario, quien a pesar de las caídas que ha tenido en su vida personal, él hace alarde a su apodo y como el sol que se oculta en el ocaso, al otro día sale más radiante y con más fuerza que nunca.