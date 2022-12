El último adiós: Las estrellas que se fueron este 2022

Este 2022 varias estrellas del espectáculo y del gremio cultural partieron dejando detrás de ellos un legado que será recordado para siempre. Algunas estrellas se apagaron de manera pacífica, mientras otras tantas se fueron repentinamente a causa de una inesperada enfermedad, accidente doméstico o tras ser víctimas de un delito.

Por eso, en este artículo hablaremos de sus partidas, pero también de sus importantes trayectorias en la música, cine, teatro y televisión.

Bob Saget (17 de mayo 1956 - 9 de enero 2022)

Una de las primeras estrellas en apagarse durante este 2022 fue el actor Bob Saget, con una larga trayectoria en la comedia, fue mayormente conocido por su papel de Danny Tanner en la serie de comedia Full House donde interpretaba a un padre viudo.

Fue encontrado sin vida por las autoridades en un hotel de Orlando. Las investigaciones concluyeron que Bob sufrió un traumatismo craneal, un accidente al que no le dio importancia y se fue a dormir, lo que provocó su muerte. Tenía 65 años.





Celebridades Pablo Milanés, siempre en el corazón de los queretanos

Diego Verdaguer (26 de abril 1951 - 27 de enero 2022)

El cantante nacido en Argentina pero nacionalizado mexicano, Diego Verdaguer, quien alcanzó la fama en el dueto con su esposa Amanda Miguel, y dio voz a grandes éxitos en solitario como Volveré y La ladrona, murió por complicaciones derivadas del Covid-19. Tenía 70 años de edad.

A Verdaguer se contagió de Covid-19 a finales del 2021, pero su situación de salud empeoró en cuestión de días, por lo que fue internado de urgencia en un Hospital de Los Ángeles, donde finalmente falleció. Le sobrevive su esposa e hija Ana Victoria, quien anunció su muerte en redes sociales.

Taylor Hawkins (17 de febrero 1972 - 25 de marzo 2022)

El mundo del rock sufrió una gran pérdida por la muerte de Taylor Hawkins, virtuoso y feroz baterista de la banda Foo Fighters, quien falleció a los 50 años de edad.

El cuerpo del músico fue encontrado sin vida en un hotel de Bogotá; luego de realizar la autopsia correspondiente se encontraron diversas sustancias como marihuana, benzodiacepinas y opioides, mismas que supuestamente acabaron con la vida del baterista. Fueron descartadas causas de muerte por violencia u homicidio.

La agrupación se encontraba en Bogotá pues participarían en el Festival Estéreo Picnic. No bastante, minutos antes de comenzar el show Adrián Quesada y Eric Burton, de la banda Black Pumas, dieron la trágica noticia ante la audiencia.

“Como la mayoría saben, Foo Fighters tuvo que cancelar su presentación, algunos saben que la razón es que su baterista, Taylor Hawkins, acaba de fallecer. Black Pumas está aquí para honrar a Taylor y a Foo Fighters. Quisiéramos pedir un momento de silencio, y cuando termine, quiero que hagan todo el ruido que puedan por los Foo Fighters y Taylor Hawkins”, dijo el vocalista de Black Pumas.

Foto: Cortesía | @taylorhawkinsofficial

Raquel Pankowsky (10 de julio 1952 - 28 de marzo 2022)

Aunque tuvo una larga trayectoria en teatro, cine y televisión, a la actriz Raquel Pankowsky se le recuerda principalmente por sus imitaciones de Martha Sahagún, esposa del expresidente de México, Vicente Fox. Su peculiar parodia se convirtió en uno de los personajes más icónicos del programa de comedia El privilegio de mandar, emitido en 2005. Era parte de la Asociación Nacional de Actores.

No se revelaron las causas de su muerte, pero era sabido que la actriz sufría de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (PECO), pues fumaba desde que era una niña. Varios políticos como el propio Vicente Fox y diversos actores y comediantes, lamentaron su fallecimiento.

Fernando del Solar (5 de abril de 1973 - 30 de junio)

Una de las grandes personalidades de la televisión abierta, Fernando del Solar, saltó a la fama al ser conductor de programas como Venga la Alegría, La Academia y Sexos en Guerra, todos programas de TV Azteca; murió este año luego de luchar contra el cáncer (Linfoma de Hodgkin) que lo aquejaba. Tenía 49 años de edad.

A Fernando del Solar le sobreviven sus hijos Luciano y Paolo, a quienes procreó junto a la también famosa conductora Ingrid Coronado, con quien estuvo casado del 2012 al 2015.

Además de desarrollarse como conductor, del Solar también fue actor y modelo. Nació en Argentina, pero gran parte de su carrera la realizó en México.

Foto: Cuartoscuro

Susana Dosamantes (9 de enero de 1948 - 2 de julio 2022)

El 2 de julio el gremio de las telenovelas mexicanas se vistió de luto con la muerte de Susana Dosamantes, madre de la cantante Paulina Rubio quien comunicó la muerte de la actriz en su cuenta oficial de Instagram. “Con el corazón en la mano y profundo dolor les quiero comunicar que mi madre, la bella Susana Dosamantes, hoy inicia un nuevo ciclo, en total paz y rodeada de su familia”, señaló Rubio.

Meses antes de su fallecimiento, Dosamantes había sido diagnosticada con cáncer de páncreas, por lo que comenzó a tomar tratamiento sin que fuera suficiente.

Susana Dosamantes completó una trayectoria de más de 50 años como actriz, destacan sus participaciones en telenovelas como Muchacha italiana viene a casarse, Corazón Salvaje y Morir para Vivir, cuyo personaje la hizo acreedora al galardón de Mejor Actriz Antagónica en Premios TVyNovelas.

También participó en películas como Más negro que la noche y Los recuerdos del porvenir.

Foto: Cortesía | Cuartoscuro

Marta Aura (1939 - 8 de julio del 2022)

La muerte de la actriz mexicana Marta Aura cimbró los corazones del gremio actoral este 2022. Y aunque no se especificaron las causas de su muerte, posteriormente su hijo Simón Guevara señaló en entrevista para el programa Ventaneando, que su madre estuvo internada en un hospital debido a una neumonía y que al momento de intubarla el personal médico le perforó un pulmón, por lo que en aquel momento sostuvo que fue una negligencia médica

Marta Aura realizó más de 30 novelas entre las que destacan Teresa, Pueblo Chico infierno grande, Quinceañera y El privilegio de amar, también participó en 59 películas y más de 20 obras de teatro. Fue ganadora del Premio Mezcal a la Mejor Actriz por la película Coraje, en la edición 37 del Festival Internacional de Cine de Guadalajara.

La actriz formaba parte de la Compañía Nacional de Teatro, organización que en redes sociales lamentó su fallecimiento.

Foto: Cortesía | Cuartoscuro

Olivia Newton- John (26 de septiembre de 1948 - 8 de agosto 2022)

Uno de los grandes iconos de la década de los 70, tanto por su talento actoral y vocal, como también por su belleza y simpatía, Olivia Newton-John, murió este año a causa del cáncer de mama, enfermedad que la aquejaba desde hace varias décadas.

La actriz y cantante es recordada con cariño por su emblemático tema Physical y por su papel de Sandy en la película Grease (Vaselina) en la que actuó junto a John Travolta, creando juntos una de las parejas más famosas del cine. Su muerte tocó fibras sensibles en los corazones no solo del gremio artístico, sino también de miles de personas que se enfrentan a esta enfermedad.

Olivia se convirtió en un estandarte de la lucha contra el cáncer de mama. Fue diagnosticada en 1992, la enfermedad entró en remisión durante varios años, pero volvió a su cuerpo en 2013 y después en 2017; desde entonces la enfermedad se volvió terminal. Creó la Fundación Olivia Newton-John para financiar investigación del cáncer y posibles tratamientos basados en plantas medicinales y otras terapias holísticas. Murió a la edad de 73 años en su rancho al sur de California.

Foto: Cuartoscuro

Amparo Serrano (31 de octubre de 1965 - 12 de agosto 2022)

La repentina muerte de la empresaria mexicana Amparo Serrano, conocida como Amparín, conmocionó al gremio empresarial y ártisco, pues ella formó parte de ambos sectores.

Amparín Serrano fue considerada una de las Mujeres Poderosas de Forbes. De entre sus múltiples creaciones destaca el universo de diseños, figuras y colores del que se desprenden las marcas Virgencita Plis y la Muñeca Chamoy, también fue creadora de la empresa de diseño Distroller, del que se desprenden ambas marcas.

Su relación con el mundo artístico y de la música tiene sus orígenes en la agrupación Flans, de la que inicialmente ella formó parte. Sin embargo, antes de que la agrupación grabará su primer álbum, Amparín fue despedida por la mánager Mildred Villafañe, porque la joven no quiso renunciar a sus estudios de diseño. En su lugar entró Ilse Olivo.

Las causas de su muerte no se detallaron, pero sí se informó que había muerto a causa de un accidente doméstico.

Foto: Archivo | El Sol de México

Anita Rabell (1937 - 15 de agosto 2022)

El gremio artístico queretano también sufrió una gran pérdida con la muerte de la actriz Ana María Guadalupe Flores Sánchez, conocida como Anita Rabell. Fue su hijo Luis Rabell, quien detalló las últimas horas de la primera actriz, aseverando que su partida fue tranquila y acompañada de su familia.

“A la 1:00 pm mientras doña Silvia, su enfermera, le curaba la herida de su pie, sufrió el EVC (Enfermedad Vascular Cerebral), ella misma lo detectó y llamó a su médico el Dr. Gutiérrez. Estuvo semiconsciente apagándose lentamente sin sufrir nada. Sus hijos Paco, Enrique y yo estuvimos con ella en este último trance”.

Anita Rabell (1937- 2022) fue una destacada actriz queretana, reconocida principalmente por su importante labor en el teatro Corral de Comedias que junto a su esposo Paco Rabell (1934- 2020), fundó en Querétaro el 19 de diciembre de 1980.

A lo largo de 40 años, Anita y su familia impulsó un repertorio teatral de más de 80 montajes de géneros variados, principalmente teatro clásico español, zarzuelas, comedias y su tradicional pastorela.

Reina Isabel (21 de abril de 1926 - 8 de septiembre 2022)

Tal vez el fallecimiento que más impacto causó en todo el mundo este año, fue el de la Reina Isabel II de Inglaterra, quien tras 70 años en el trono, se convirtió en la reina más longeva de Reino Unido.

Isabel II se convirtió en un símbolo universal de lo que representa una casa real europea, algunos consideran que su reinado fue una mezcla de modernidad y tradicionalismo. Bajo su reinado trabajó de la mano de 15 ministros.

La reina murió a los 96 años de edad en su residencia de Balmoral, de acuerdo con un comunicado emitido por el palacio de Buckingham, falleció rodeada de su familia. Le sobrevive su hijo Carlos III, quien asumió la corona.

Cabe mencionar que la Reina Isabel logró convertirse en un ícono pop, y su figura fue retomada por programas de televisión como los Simpson, películas, libros y series como The Crown en Netflix.

En su mandato, la reina llegó a reunirse con estrellas de diferentes épocas como Madonna, Jennifer López, Paul McCartney, Lady Gaga, Angelina Jolie, Elton John y Marilyn Moroe, y por supuesto existen fotografías de estos momentos únicos.

Foto: EFE

Marciano Cantero (25 agosto de 1960 - 8 de septiembre 2022)

El cantante y bajista de la banda Enanitos Verdes, Horacio “Marciano” Cantero murió a los 62 años de edad tras un fuerte cuadro de insuficiencia renal, por lo que al momento de su muerte se encontraba internado en una clínica en Argentina.

Recientemente la agrupación había realizado una gira por Latinoamérica con la que celebraban los 40 años de trayectoria de Enanitos Verdes, su última presentación fue en el Auditorio Nacional en abril de este año.

Su legado musical se recuerda principalmente por grandes éxitos como La muralla verde, Lamento boliviano, Por el resto y Te vi en un tren.

Foto: Cuartoscuro

Jean-Luc Godard (3 de diciembre de 1930 - 13 de septiembre 2022)

El director de cine que encabezó la llamada Nueva Ola del cine francés (Nouvelle vague), murió este año a los 91 años de edad. Jean-Luc Godard realizó sus grandes obras en la década de los 60, destaca su película À bout de souffle (Sin aliento), que fue descrita por el también director de cine François Truffaut, como “algo que no se parece a nada de lo que habían hecho hasta ahora”.

El cineasta falleció en su casa en Suiza; de acuerdo a sus familiares la casusa de su muerte fue “Suicidio asistido” -que es legal en ese país- y no debido a una enfermedad grave, sino que “simplemente estaba agotado”.

Foto: @gaceta.unam

Pablo Milanés (24 de febrero de 1943 - 22 noviembre de 2022)

El legendario cantautor cubano, Pablo Milanes, partió a los 79 años de edad, luego de luchar contra un cáncer que debilitó su sistema inmunológico, por lo que falleció en un hospital de España.

Milanés fue uno de los fundadores y más destacados exponentes de la Nueva Trova cubana, junto con Silvio Rodríguez y Noel Nicola, quienes posicionaron la canción de autor y de protesta.

Fue en 2019 cuando el cantautor y guitarrista pisó por última vez tierras queretanas para presentarse en el Festival Trovafest. Aquella noche, inolvidable para los queretanos, el público no solo llenó al máximo la plaza antes mencionada, sino que también abarrotó la explanada del Templo de La Cruz, todo para ver al músico con guitarra en mano interpretar grandes éxitos como Hay, El breve espacio en que no estás, entre otros.

Foto: Cuartoscuro

Héctor Bonilla (14 de marzo de 1939 - 25 de noviembre del 2022)

El actor Héctor Bonilla también bajó el telón de su vida, y de hecho eligió como epitafio la siguiente frase: “Se acabó la función. No estén chingando. El que me vio, me vio. No queda nada”.

Familiares confirmaron que la causa de su muerte fue cáncer de riñón, y que el actor murió en su casa “en paz, sin dolor y rodeado de su círculo más íntimo”.

Bonilla fue un actor egresado de la Escuela de Arte Teatral del INBAL y debido a su importante trayectoria fue considerado uno de los mejores actores de México. Se desarrolló en teatro, televisión y cine; destaca su participación en la película Rojo Amanecer.

Cabe mencionar que la fama del artista llegó a todas partes del país, incluso a Querétaro, donde trabó una fuerte amistad con el actor Paco Rabell quien fuera impulsor de Corral de Comedias, uno de los teatros más antiguos de la ciudad donde Bonilla también llegó a presentarse.

Foto: Cuartoscuro

Christine McVie (12 de julio de 1943 - 30 de noviembre 2022)

La cantante y tecladista de la banda británica Fleetwood Mac murió a los 79 años de edad, sin que se detallaran las causas de su muerte.

Christine McVie fue intérprete y autora de algunos de los temas emblemáticos de la agrupación, tales como Little Lies, Everywhere, Don't Stop, Say You Love Me y Songbird. Después de casi 30 años McVie abandonó Fleetwood Mac en 1998, pero se reintegró a la misma en 2014.

A través de un comunicado, su familia señaló: "Nos gustaría que todos mantengan a Christine en sus corazones y recuerden la vida de un ser humano increíble y una artista venerada, amada universalmente”.

Foto: Cortesía | @ChristineMcVieOfficia

Kirstie Alley (12 de enero de 1951 - 5 de diciembre del 2022)

La actriz que alcanzó fama y popularidad en la década de los 80 y 90 por su participación en la serie televisiva Cheers y en la saga de películas Mira quién habla, falleció a los 80 años a causa de un cáncer que recientemente le habían descubierto, de acuerdo a declaraciones de sus familiares.

Por su personaje de Rebecca Howe en la serie Cheers, Alley recibió cinco nominaciones a los Premios Emmy. Finalmente obtuvo el premio en 1991 en la categoría de mejor actriz. En 1994 ganó otra estatuilla por su participación en la miniserie David’s Mother.

Foto: Cortesía | EFE

Francisco Muñoz (24 de diciembre 2022)

El reconocido violinista, gestor cultural y docente queretano Francisco Muñoz, fue asesinado en la madrugada del 24 de diciembre en el Centro Histórico de Querétaro, cuando caminaba por la calle Juárez con un acompañante.

Aunque apenas la Fiscalía General del Estado de Querétaro abrió una carpeta de investigación, se sabe que el músico fue atacado con un arma blanca y más tarde murió en el hospital.

La noticia ha causado una gran indignación en el sector artístico local y nacional, por lo que este martes 27 de diciembre la comunidad se reunirá en Galería Libertad a las 9:00 horas para realizar un pronunciamiento.

Francisco Muñoz nació en Querétaro y fue reconocido por ser un gran músico, docente y gestor cultural en el país.

A lo largo de su trayectoria fundó diversas agrupaciones como la Orquesta de Cámara del Soconusco, en el estado de Chiapas en 2016; Tropo ensamble de música experimental en Ciudad de México en 2011, y realizó giras de conciertos en Estado Unidos y Latinoamérica con ensambles como el Cuarteto de cuerdas Hathor.

En Querétaro dirigió proyectos como el ensamble Aleph de música contemporánea, con la que realizó estrenos de importantes obras del repertorio de música nueva, así como de compositores locales de talla internacional.

También fundó y dirigió la Camerata Bardi, ensamble con el cual abrió una brecha importante en la ciudad al ser una agrupación instrumental profesional especializada en el área de la interpretación histórica. Con este proyecto, Muñoz ofreció en junio una edición más del Festival Internacional Barroco de Querétaro.

También se adelantaron este año la actriz estadounidense Anne Heche (25 de mayo de 1969- 11 agosto de 2022); el actor mexicano Manuel Ojeda (4 de noviembre de 1940- 11 de agosto de 2022); el escritor español Javier Marías (20 de septiembre de 1951- 11 de septiembre de 2022), y el cineasta mexicano Jorge Fons (23 de abril de 1939- 22 de septiembre de 2022).

Foto: Alma Gómez | Diario de Querétaro