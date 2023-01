La turbia personalidad de Raúl Velasco

Pese a que ya son varios años que el conductor Raúl Velásco dejó este mundo, su controversial personalidad sigue dando de qué hablar, en su currículum de terror, figura la vez que no dejó cantar a Joan Sebastián por considerarlo un "ranchero", tiempo después el de Juliantla, le encararía su desaire.

Fue uno de los conductores y productores de Televisa más influyente, con su programa "Siempre en Domingo", unió a las familias mexicanas y de habla hispana qué esperaban con ansias a los cantantes y grupos de moda, así como las revelaciones a quien daba una "patadita de la suerte". Creador del exitoso Festival Acapulco, el cual tuvo varias ediciones y catapultó al puerto como un paraíso vacacional a nivel internacional.

Artistas que después se volvieron sus "amistades" fueron criticados severamente por Raúl, como una joven Thalia a la que en una presentación el conductor con una sonrisa burlona le diría "ya te quitaron lo corriente", ante miles de espectadores y donde la cantante tuvo que sonreír abochornada.

Foto: Captura de pantalla video | Siempre en Domingo

Otro momento incomodo fue el que hizo pasar a la querida actriz Susana Dosamantes (QEPD) y a su hija Paulina Rubio, durante su debut de está al mencionar después de su participación: “Te quiero decir que me gusta ese lunar coqueto que te subrayaron, las cejas un poco más oscuras que le dan a tu cara un toque un poco más interesante, y con el perdón de tu mamá, tienes una piernas sensacionales”, habría dicho al aire el considerado padrino de las estrellas.

Y así podrían seguir cientos de historias, contadas por sus protagonistas una vez que el "poder" del señor Velasco dejó de ser tan fuerte dentro de la televisora más importante en México.

Hace unos días en una entrevista a la vedette de los años 70's, Lyn May recordó lo mal que la pasaba en la emisión dominical cuando ella era contratada para hacer bailes durante el programa más popular de la época.

Foto: Cortesía | Lyn May

“(Era) Gruñón, enojón y corajudo porque me ponía los vestidos y quería que le subieran más, que estuvieran más cortas las minifaldas. Más encuerada, a mí me regañaba porque llevaba el vestido largo, que quería que enseñara más calzón”, mencionó Lyn al programa "Chisme No Like".

"Yo empecé bailando 'A go go' con una minifalda. Ahí estuve mucho tiempo y de ahí me sacó el señor Raúl Velasco. Con él estuve tres años, éramos doce chicas y ahí inició mi carrera gracias al programa "Siempre en Domingo" recordaría la ex vedette.