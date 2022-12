Revela Lucero la verdad de su boda en Querétaro

Luego que varios medios de comunicación asegurarán que la cantante Lucero y el empresario Michel Kuri finalmente formalizaran su relación en ceremonia civil en Querétaro, fue la también actriz quien aclaro el rumor.

Quien fuera esposa de Manuel Mijares y madre de sus dos hijos, donde incluso su boda fue todo un acontecimiento el cual fue transmitido en cadena nacional y varias televisoras extranjeras retomarán la transmisión, finalmente se separo del cantante en medio de varios dimes y diretes donde la principal villana de la historia fue su madre Lucero León.

Tras la separación la intérprete de “Llorar” inicio una relación sentimental con el sobrino de Carlos Slim y hasta la fecha se han mantenido como una de las parejas más estables y discretas del medio.

En medio de su gira “Hasta que se nos hizo”, donde comparte escenario con Mijares y en algunas plazas con la hija de ambos Lucero Mijares, las especulaciones de una posible reconciliación aparecieron, situación que negó categóricamente la cantante, “somos muy buenos amigos, padres y compañeros de trabajo; ambos respetamos nuestras mutuas relaciones”, mencionó Lucero en alguna entrevista.

Pero fue hace unos días cuando un rumor donde trascendió la noticia que finalmente y después de una larga relación Lucero y Michel habían firmado el acta de matrimonio, a lo que nuevamente Lucero salió a desmentir en un live que realizó la revista Tv Notas para los fans, “Que me casé en Querétaro, dijeron, pero la realidad es que no me invitaron a la boda”, contó divertida. “Aparte dijeron que a escondidas cuando si nos casáramos no lo haríamos así, como para qué, nosotros sí invitaremos a todo el mundo, pero no creo que nos casemos”, dijo tajante.

Lucero mencionó en el mismo en vivo que su relación está bien, son dos almas que se aman, se complementan y no necesitan firmar un papel para tener un compromiso. “Siempre seremos novios eternos”.