Miley Cyrus se convierte en la figura más joven en recibir el premio "Disney Legends"

Disney ha anunciado la lista de los galardonados de este año al premio "Disney Legends", y Miley Cyrus figura como la artista más joven que ha recibido dicho nombramiento por parte de la empresa.

Desde 1987, la compañía de Walt Disney ha buscado recompensar a los hombres y mujeres que contribuyeron de manera ejemplar a la empresa. Personalidades como Julie Andrews, Phil Collins, George Lucas, Stan Lee, Mark Hamill, Robert Downey Jr, Christina Aguilera y Ellen Pompeo son solo algunas de las personas que han recibido dicho honor.

Con tan solo 31 años, Miley Cyrus se convierte en la figura más joven en recibir este honor por parte de la compañía de Walt Disney.

La cantante y actriz comenzó su carrera como una chica Disney. A los 13 años audicionó para el papel protagónico de Hannah Montana, con el cual saltó a la fama y le atrajo a la empresa un promedio de 4.4 millones de televidentes por episodio.

A un año de haber sido estrenado al público, "Hannah Montana" se posicionó como la serie de televisión más vista del mundo con 10.7 millones de televidentes.

Como artista ha lanzado éxitos musicales que han marcado a generaciones como "Wrecking ball", "We can't stop", "Party in the U.S.A", "The Climb", entre otras.

En 2023 se coronó como la reina del verano con el himno de empoderamiento "Flowers", el cual le otorgó sus dos primeros premios por parte de los Grammys con las categorías "Record del Año" y "Mejor interpretación pop solista".

Junto con Cyrus, fueron nombrados con este honor los artistas Jamie Lee Curtis, Harrison Ford, Kelly Ripa, James Cameron, Angela Bassett y otros más.