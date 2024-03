Omar Chaparro creció junto a Po: vuelve para el doblaje de Kung Fu Panda 4

Al preguntarle su proverbio favorito, Omar Chaparro se queda pensativo unos segundos, y luego junta sus manos y responde con una frase de su autoría:

“Cuando no encuentres hacia donde correr, camina”. Esa filosofía la ha aprendido durante los 16 años que lleva dando voz a Po, el oso protagonista de la saga Kung Fu Panda, quien a lo largo de cuatro películas ha descubierto su fortaleza interior y sus capacidades como Guerrero dragón.

“Cada etapa ha sido importante en su crecimiento, me volteo a ver a mí, y también me he aventado mis buenos rounds, no con tigres, pero el oponente más grande no está afuera, sino que eres tú y tu mente”, comentó el actor a El Sol de México.

La historia, originalmente creada por Ethan Reiff y Cyrus Voris, sigue los pasos de un panda (cuya voz en inglés es de Jack Black) que se dedicaba a vender fideos en el restaurante de su padre adoptivo, hasta que un día resulta seleccionado como el máximo guerrero de kung-fu del Valle de la Paz, teniendo como misión salvaguardar el bienestar de la región.

En esta cuarta entrega, dirigida por Mike Mitchell (Shrek para siempre, Bob Esponja: un héroe fuera del agua), el personaje está próximo a alcanzar la cima de su camino y debe elegir a un sucesor. Pero sus planes se ven truncados cuando una zorrita ladrona llamada Zhen (Verónica Toussaint) llega a robar los tesoros de los maestros de las artes marciales.

Omar Chaparro, quien también ha participado en el doblaje de películas como Los increíbles (dando voz a Síndrome) y Un gallo con muchos huevos (como Patín Patán), aseguró que interpretar a Po lo ha llevado a aprender cómo combatir sus propios demonios.

“Ha tenido unas experiencias increíbles. Ha peleado con un pavorreal, con Tai Lung y ahora con una camaleón”, cuenta sobre el viaje de su personaje a lo largo de la saga.

“He aprendido a ver las cosas por el lado amable, a pesar de no ser valiente o no tener el valor suficiente, simplemente fingir que lo eres y aventarte, te ayuda a resolver y disfrutar el proceso.

Saber que será incómodo, que nos va a doler, pero es lo que tengo enfrente. Hay dos caminos siempre, renegar y resistirme, y que me duela más, o aceptar y defenderme”.

Cortesía: DreamWorks

Celebran al antihéroe

Omar considera a Po como un antihéroe, pues no cuenta con las características de un héroe tradicional, e incluso le recuerda a El Chapulín Colorado”, un superhéroe torpe creado por Chespirito.

Verónica Toussaint, quien da voz a un personaje nuevo en la franquicia, celebró que las películas infantiles muestren a héroes que se salen de lo convencional.

“El antihéroe me parece fascinante, porque lo otro… quién sabe quién decidió que así era un héroe. Lo bonito de un panda es verlo físicamente y decir ´él no me va a rescatar de ningún lado’, y todo lo contrario. Me parece superlindo que no haya ese juicio”.

La también presentadora del programa Qué chulada se sumó al proverbio que su coestrella compartió, aunque con un final diferente: “Cuando no encuentres hacia dónde correr, medita”.

Kung Fu Panda 4 se estrena este 14 de marzo en salas de cine, es apta para todo público.